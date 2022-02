Une fois encore, la problématique d’installer puis de retirer des marques au sol pour le stationnement de personnes souffrant d’un handicap est venue sur la table du conseil.

"Ici, il s’agit de la suppression d’un emplacement PMR au niveau du n°83 dans la rue Neuve à Antoing. La personne qui avait sollicité en 2021 l’emplacement a déménagé. On n’est pas sur un parking. Ici, c’est la rue. C’est une obligation via la police pour des personnes qui en ont besoin", soulignait le bourgmestre. "On est contraint, sauf s’il y a un garage", précisait Pascal Detournay, directeur général. Sur ce point, Samuel Vincent (UCA) s’est abstenu.