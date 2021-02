Pascal Delbar, gérant de la boucherie Au sanglier à Tournai : "C'est un soulagement de quitter le piétonnier" Tournai-Ath-Mouscron M.P. Depuis janvier, la boucherie Au sanglier a quitté le piétonnier pour s'installer à la Chaussée de Saint-Amand. Une décision que Pascal Delbar, ne regrette absolument pas © M.P.

La boucherie Au sanglier est très connue dans la ville aux Cinq Clochers. Depuis 1963, l'établissement propose un large choix de viandes. Pascal Delbar gérait, depuis plusieurs années, deux boucheries. L'une dans le piétonnier et l'autre à la rue Saint-Éleuthère. Cependant, début janvier, le gérant a fait ses adieux au piétonnier pour ouvrir un autre établissement à la Chaussée de Saint-Amand.



"Commercialement, c'était compliqué. Je me suis installé ici car l'établissement était libre, il y a beaucoup plus de passage et le parking est gratuit. Mon but est de faire tourner mon commerce. La boucherie au piétonnier fonctionnait moins bien et le lieu ne me convenait plus. C'est triste de dire cela, mais c'est un soulagement d'avoir quitté le piétonnier", déclare Pascal Delbar, le gérant de la boucherie.



Un piétonnier qui meurt peu à peu



Certes, cela fait quelques années que le piétonnier de Tournai se déserte. A l'heure actuelle, il est rare d'y retrouver un commerce qui fonctionne bien. Selon Pascal, c'est alarmant de constater un quartier aussi abandonné alors qu'il y a vécu toute son enfance. "C'est triste, j'ai toujours connu la boucherie dans ce piétonnier. Avant, tous les bâtiments étaient pris. Les commerçants se battaient pour avoir une place. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tout le monde évite le quartier. De plus, le piétonnier n'est plus attrayant et il n'est plus vivant. C'est normal, le prix des loyers a augmenté, il y a de nombreux travaux et c'est difficile de se stationner. Et puis, ce n'est pas un quartier sécurisant. Certains clients n'osaient plus venir car ils avaient déjà été agressés", précise le boucher.



Pour le patron de la boucherie Au sanglier, la ville devrait intervenir. "La circulation devrait être plus stable et éviter de faire toujours des travaux, il devrait y avoir des places de parking et veiller à ce que le piétonnier soit plus sécurisant".



Désormais, Pascal Delbar semble très satisfait de son nouvel établissement et enchanté de ne plus être confronté aux problèmes du piétonnier. "Cela fait quelques semaines que je suis ouvert et c'est un carton. On a gardé beaucoup de nos clients cependant, ceux qui ne savent pas se déplacer, ont des difficultés pour venir ici", conclut le gérant de la boucherie Au Sanglier.