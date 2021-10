"J'entretiens de très bonnes relations avec Christian Prudhomme depuis de nombreuses années. Un jour, alors que le programme du Tour de France avait été dévoilé, les Belges ont pu constater que les coureurs ne prenaient pas la route le 21 juillet, lors de la fête nationale. J'ai donc écrit une lettre sur le ton de l'humour, au directeur du Tour de France en expliquant que c'était scandaleux. A la suite de ce courrier, j'ai reçu un appel de Christian Prudhomme et dès ce jour, une complicité est née. Cela fait un moment que je sais que le Tour de France 2022 ne passera pas par Tournai mais je ne suis pas déçu pour autant", déclare Paul-Olivier Delannois.



Effectivement, ce 14 octobre, le programme du Tour de France 2022 a été dévoilé au grand public. Les Tournaisiens, amateurs de cyclisme risquent ainsi d'être déçus ce qui n'est pourtant pas le cas du bourgmestre de la Cité des Cinq Clochers.

"Je ne suis absolument pas déçu que le Tour ne passe pas l'année prochaine à Tournai. Pour ma part, je le savais depuis longtemps. Bien entendu, le passage du Tour reste une bonne carte de visite pour la Ville et je ne désespère pas d'avoir le passage du Tour en 2024. En 2023, il y a peu de chance. Grand amateur de cyclisme et notamment du Tour de France, je serai sans aucun doute au rendez-vous à Binche et à Lille", conclut Paul-Olivier Delannois.

En 2022, les Tournaisiens devront donc admirer et se limiter au Tour de France en regardant leur télévision ou en se déplaçant dans les villes voisines. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que les grands noms du cyclisme fassent un détour par Tournai en 2024.