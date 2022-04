Dans le cadre des travaux d’aménagement de la place de la Gare de Mouscron, la création d’une passerelle surplombant les voies ferrées et reliant Luingne à Mouscron est envisagée. Un projet à 2,5 millions d’euros (dont seuls 10 % sont à charge de la Ville de Mouscron ; le reste est financé par la Région wallonne et l’Europe) qui évitera aux piétons, PMR, cyclistes d’emprunter le long détour par le pont Saint-Thérèse. Cependant, la passerelle ne permettra pas de rejoindre directement les quais de la gare ; seul l’accès via le tunnel permettra d’embarquer dans le train. Des descentes pourraient néanmoins être ajoutées dans l’avenir.