Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, à Bénédicte Linard, ministre de la Culture : "Le monde artistique est à bout, il ne tiendra plus longtemps" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le bourgmestre de Tournai demande à la ministre de donner des perspectives au monde culturel. © DELFOSSE/BELGA

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS), vient d'interpeller la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Écolo), au sujet de la situation critique du monde artistique.



"Tous les jours, je suis confronté au désespoir du monde culturel dans ma région, souligne le bourgmestre tournaisien. La Ville de Tournai, avec ses moyens, tente de leur venir en aide. En été, le spectacle de Luc Petit avait amené un peu de lumière et de magie dans l'enceinte du parc communal grâce à notre soutien et celui de l'asbl Tourisme et Culture. Notre Maison de la Culture continue de soutenir son personnel et ses artistes."



Par ailleurs, la Ville de Tournai a également octroyé un subside à l'asbl Carnaval de Tournai pour qu'elle ne disparaisse pas après l'arrêt d'une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



"Aujourd'hui, je sens que le monde artistique est à bout et, malgré sa résilience et sa force durant ces derniers mois de pandémie, il ne tiendra plus longtemps", craint Paul-Olivier Delannois.



Paul-Olivier Delannois demande à la ministre de donner des perspectives au monde culturel. "Quand pourrons-nous ouvrir nos salles de spectacles et nos théâtres ? À quel moment les 34 millions d'euros promis au secteur culturel leur seront octroyés ?"



Des questions auxquelles tout un secteur attend des réponses Voilà en effet maintenant plus de 200 jours qu'il est l'arrêt...