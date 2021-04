Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, n'a pas l'habitude d'avoir sa langue dans sa poche. Il le prouve régulièrement en interpellant certains dirigeants politiques, nationaux ou internationaux comme Emmanuel Macron ou Vladimir Poutine , mais également certaines célébrités à l'image de Gérard Darmon , Christian Prud'homme ou encore Philippe Bouvard.C'est donc une nouvelle fois sur un ton humoristique qu'il s'est cette fois adressé au célèbre caricaturiste et dessinateur de presse Plantu après avoir appris qu'il quittait le journal Le Monde après cinquante années de bons et loyaux services., a-t-il notamment inscrit dans sa lettre à prendre, faut-il le préciser, au deuxième, troisième voire quatrième degré !Paul-Olivier Delannois espère ainsi que cet oubli sera réparé au plus vite et que sa caricature lui sera envoyée !Une lettre datée de ce vendredi 2 avril, il s'agit donc bien de tout sauf un poisson d'avril !