Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai : "La vaccination n'est pas le problème, elle est la solution" Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le bourgmestre de Tournai appelle le secteur Horeca à sensibiliser un maximum de personne à la vaccination. © BELGA

Ce vendredi, de nombreux professionnels du secteur de l'Horeca se sont rassemblés au sein de la Grand'Place de Tournai. Une grande mobilisation nécessaire pour exprimer leur désarroi ainsi que leurs revendications. À cet effet, ils ont d'ailleurs remis un dossier les reprenant au bourgmestre Paul-Olivier Delannois.



Ce dernier s'est ainsi dit impressionné favorablement par la mobilisation du secteur. "Une mobilisation, qui s'est faite dans les règles sanitaires, a été l'occasion de revoir des visages et, à travers eux, toute une série de souvenirs", signale le mayeur qui assure rêver comme tout le monde de revoir une Grand'Place tournaisienne noire de monde, des restaurants bondés, de gens qui se côtoient, qui s'embrassent, ...



"Je n'oublie pas non plus les réunions que j'ai eues avec le secteur médical où voici quelques mois on craignait même un manque d'oxygène dans les maisons de repos. Je n'oublie pas ces urgences surchargées avec un monde médical sur les genoux. Je rêve aussi de revoir mes proches plus âgés en présentiel. Vendredi, le secteur de l'Horeca, en plus de me sensibiliser à leurs situations, m'a demandé de relayer leurs préoccupations auprès du Gouvernement fédéral et régional."



En ce sens, Paul-Olivier Delannois a adressé un courrier au Premier ministre ainsi qu'au Ministre-Président de la Région wallonne afin de leur transmettre les doléances du secteur.



"Je souhaiterais, à mon tour, faire appel au secteur Horeca afin qu'il utilise également leur force de mobilisation pour lutter ensemble contre la pandémie. Personnellement, je pense que la solution passera par la vaccination. Elle n'est pas le problème mais la solution. J'invite vraiment tout le secteur à se mobiliser pour qu'il puisse sensibiliser le maximum de personnes à se faire vacciner. C'est ensemble que nous vaincrons cette pandémie."