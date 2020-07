Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, sur les marchands de sommeil: "Je vais continuer à les emmerder, je ne fermerai jamais les yeux" © DUPUIS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

Le bourgmestre de Tournai a réagi aux propos du collectif du Droit au Logement pour tous.

Dans notre édition de ce mardi, le collectif du Droit au Logement pour tous (DAL) est revenu sur la problématique des logements insalubres et des marchands de sommeil au sein de la cité des Cinq Clochers. Si le collectif comprenait que la Ville lutte contre cette problématique, le DAL regrettait fortement qu'elle ne soit notamment pas plus armée que cela pour reloger les locataires, premières victimes des arrêtés d'inhabitabilité. Tournai manque en effet cruellement de logements de transit qui permettent d'accueillir des personnes contraintes de quitter leur logement en cas de force majeure.



"Très honnêtement, si je peux comprendre certaines choses, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette philosophie, soulignait Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai. Si je pars du principe que je n'agis plus quand je n'ai pas de solution d'hébergement, cela veut dire que, quand j'ai connaissance de certaines choses, je dois m'asseoir dessus. Si demain, je sais clairement qu'un bâtiment peut avoir des conséquences dramatiques, jamais je ne fermerai les yeux, même sans solution derrière."