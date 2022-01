Ce lundi matin, le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke (MR) a annoncé sa démission au gouvernement régional pour rejoindre la Cour constitutionnelle. Si ses convictions politiques restent libérales, Jean-Luc Crucke a indiqué lors d'une conférence de presse, que celles-ci ne sont désormais

La question de sa démission avait été déjà mise sur la table en décembre dernier. Pour rappel, le ministre MR était rentré en conflit avec plusieurs députés wallons de son parti politique concernant un décret réformant une partie de la fiscalité wallonne. Un projet n'avait notamment pas plu à Georges-Louis Bouchez.

Face à cette démission, de nombreux personnages politiques ont réagi. C'est d'ailleurs le cas du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. "Même si je respecte le choix courageux et honnête de Jean-Luc, je suis particulièrement déçu et triste vis à vis de cette démission", précise le mayeur. "En effet, j’entretenais des relations particulièrement cordiales et amicales avec celui-ci. Ces relations avaient toujours en point de mire l’intérêt général de la Wallonie picarde. Nos échanges étaient fréquents et ils me manqueront".

Ce mardi, le remplaçant de Jean-Luc Crucke a été dévoilé. Il s'agit du président du CPAS d'Ham-sur-Heure Nalinnes, Adrien Dolimont.