Paul-Olivier Delannois (Tournai) sur la salle de concert à Masure 14 : "On voudrait commencer un projet à l’envers qu’on ne s’y prendrait pas autrement " Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DR

Questionné sur le manque de dialogue entre les élus et les jeunes concernant la question de la salle de concert, le bourgmestre de Tournai a expliqué ne pas avoir été tenu informé de l'initiative de la maison de jeunes.



Ce lundi soir, lors du dernier conseil communal de la cité des Cinq Clochers, Emmanuel Vandecaveye est revenu sur l’éternelle question de la salle de concert à Tournai. Le conseiller MR a ainsi rappelé que la Maison de Jeunes Masure 14 avait reçu récemment un subside lui permettant de continuer les travaux de mises aux normes incendie de son bâtiment, lui permettant ainsi d’aménager une salle de concert dans la partie garage.



"Si l’on ne peut que saluer le dynamisme de cette maison de jeunes qui s’inscrit dans l’optique de créer des liens sociaux via la musique, je déplore la passivité et le manque d’accompagnement de la majorité communale envers cette association pour mener à bien ce projet dans le dialogue et le respect de chacun, expliquait le conseiller qui faisait part de son inquiétude au regard de la réaction du bourgmestre face à ce projet qui évoquer les éventuelles nuisances vis-à-vis du voisinage. Je pense qu’il aurait été plus adéquat de réunir tout le monde autour d’une table de discussion. Je propose donc à la majorité communale de créer, sans plus tarder, une table ronde réunissant l’ensemble des acteurs culturels et des membres des collectifs qui se battent pour ces projets depuis tant d’années."