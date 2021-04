Pour aller plus loin, le Centre culturel a accompagné Michel Van der Vennet dans l'élaboration et la réflexion autour de son exposition photographique. Un film d'une durée d'une vingtaine de minutes a ainsi été réalisé. Il est à découvrir ci-dessous.



"L'œuvre permet de découvrir un cheminement de pensées, reliées au souffle de vie et à la qualité de l'air que nous respirons et d'appréhender, au-delà de la simple contemplation de photographies de masques jetés, certaines préoccupations universelles."





Jusqu'au 6 juin prochain, le Centre culturel d'Enghien accueille l'exposition photographique de Michel Van der Vennet intitulée Dix milliards de masques jetables. Cette dernière est accessible du mardi au vendredi, de 10h à 17h. Des visites guidées et des ateliers gratuits, proposés tous les mardis de 14h à 16h et tous les samedis de 10h à 12h, sont ainsi organisés dans le respect des règles sanitaires et sur réservation., détaille-t-on du côté du Centre culturel d'Enghien.