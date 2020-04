Le collège communal de Frasnes-lez-Anvaing a, à l'unanimité décidé de commander 12.000 masques qui seront ensuite distribués à la population frasnoise.

Depuis plusieurs semaines, et grâce à un formidable élan de belle solidarité, une série d'initiatives avait vu le jour et de nombreux masques avaient déjà été distribués et produits. Aujourd'hui, il convient de garantir à chacun de pouvoir disposer de son propre masque en vue du déconfinement.

"En effet, les gestes-barrière pour éviter la propagation du covid-19 sont multiples comme se laver les mains très régulièrement, garder une distanciation sociale... Le port du masque s'ajoute à ces gestes, comme une protection, pour soi et pour les autres. Si le port du masque n'est pas obligatoire, il est hautement recommandé dans les circonstances où les autres gestes-barrière peuvent être plus compliqués à appliquer. Le masque est aujourd'hui un outil indispensable dans la progression vers le déconfinement. Tant pour soi que pour les autres", avance la commune de Frasnes.

Les masques qui seront commandés devront répondre à des critères précis en termes de modèle et de tissu. Ils seront lavables et donc réutilisables.