La 19è édition du Festival Théâtre au vert aura lieu du 19 au 23 août. Les organisateurs ont prévu une bulle de plaisir au menu avec 13 spectacles avec du théâtre, de la musique, du cirque, du conte, de la magie, du chant lyrique, du cinéma et du cirque pour tous les publics.

Les artistes invités se sont démenés afin de transformer leurs contraintes en opportunités. "Grâce à leur complicité, nous avons imaginé des scènes à ciel ouvert, à la ginguette et dans la cour du château. Elles accueillent notamment les concerts de Roman Roses et The Nerds ainsi que le spectacle Frédéric de Dominique Breda. Puisqu’il est désormais compliqué de voyager, Antoine Guillaume nous convie à Broadway et Eric de Staercke à Notre-Dame de Paris. Les Baladins du Miroir donnent une nouvelle dimension à leur itinérance à travers des Balades Cabaret, expliquent les organisateurs.

Ces derniers mois n’ont pas solutionné les questions de l’époque.

"Nous nous interrogeons par conséquent encore sur les stéréotypes féminins et masculins à travers le décalé et collectif Boys, Boys, Boys, le subtil Elle est mon genre et le quartet décomplexé de Big girls don’t cry. Par ailleurs, une conférence apéritive envisage L’écologie quand il est trop tard et l’humour de la compagnie Odile Pinson explique à tous comment aider notre planète A Contre-courant."

Ce festival ne se conçoit pas sans une part belle aux plus jeunes. Les très réussis Deux soeurs et Le Petit Chaperon Rouge ont été choisis pour eux. Le magicien Jack Cooper réunit quant à lui toute la famille.

Pour réserver, plusieurs moyens sont à la disposition du public :Billetterie en ligne 24/24 : sur le site www.theatreauvert.be . Jusqu'au 18 août (excepté le 15 août), du lundi au vendredi de 13h à 17h; sur place : rue de la Station, 6 à 7830 Silly ou par téléphone : +32 (0)68 65 96 26