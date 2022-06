Un nouveau nom pour la Maison du Pays des Collines: consultation citoyenne

Un projet d'extension et de restructuration de la Maison du Pays des Collines est actuellement en cours; par celui-ci, la Maison du Pays des Collines, infrastructure majeure du rayonnement du tourisme de notre région, se verra dotée d’espaces et d’outils lui permettant de répondre à un vaste panel de missions et de les redéployer : accueil et information touristique, bien sûr, promotion du territoire aussi mais également transmission et animation, ou encore lieu de rencontre.

Par ce questionnaire, la structure aimerait connaître les avis et remarques des citoyens concernant le nom que devra porter cette infrastructure après les travaux qui seront finalisés d'ici trois ans. Il ne s'agit pas d'un questionnaire fermé mais bien d'une recherche de tendances et d'attentes du public, sur lesquels la Maison du Pays des Collines pourra s'appuyer pour faire évoluer le projet. "Nous vous remercions d'ores et déjà de prendre le temps de répondre à ce questionnaire qui nous sera extrêmement utile pour s'accorder à vos attentes !"

Ce questionnaire est tout à fait anonyme et les réponses que vous y ferez seront utilisées exclusivement dans un but de participation citoyenne; le traitement sera exclusivement assuré par l'équipe de l'Agence de Développement Local d'Ellezelles. Vos réponses sont attendues pour le 18 septembre au plus tard: Un nouveau nom pour la Maison du Pays des Collines? — Ellezelles