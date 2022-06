Estivales de Pairi Daiza (Brugelette): 300 artistes des quatre coins du monde lors de 12 soirées prolongées cet été

Le parc Pairi Daiza présente sa 5e édition des estivales. Au programme : 12 soirées, 15 scènes et 300 artistes durant tout l’été.

Le parc animalier brugelettois a présenté, ce mardi matin, le programme de ses estivales. Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire, Pairi Daiza rempile pour une nouvelle édition des estivales, qui se dérouleront les vendredis et samedis, du 15 juillet au 20 août.

Avant de laisser la parole au directeur artistique Fabrice Bollen, le fondateur de Pairi Daiza, Éric Domb, a tenu à revenir sur divers éléments, et notamment la crise du Covid-19. "Il y a presque 30 ans, lorsque j'ai rêvé le parc, je rêvais d'un endroit où les hommes seraient proches des animaux", a-t-il indiqué. "Durant la période Covid, nous avons tous souffert. La santé du parc était compliquée, mais le pire n'était pas là. La raison d'être de notre parc est de rapprocher l'homme des animaux ; le port du masque et la distanciation sociale étaient finalement l'antithèse de notre projet. Nous sommes heureux de voir cette période derrière nous et de retrouver les fondamentaux de Pairi Daiza."

Éric Domb a ensuite souligné la période faste que représente le passage du printemps à l'été pour les naissances : "Nous avons été gâtés avec les naissances de lionceaux, de petits manchots, d'otarie, de lémuriens, ou encore chez les taquins dorés, une espèce vulnérable."

Mais l'une de ses plus grandes fiertés, c'est la réintroduction au Brésil de huit Aras de Spix, voilà deux semaines. "Cet animal issu d'une zone extrêmement pauvre du Brésil, braconné notamment pour sa couleur, a disparu en 2000. Nous avons construit un centre d'élevage, qui n'est pas ouvert au public, pour les Aras. Huit ont été relâchés dans leur territoire d'origine. Ceux-ci sont guidés par des Aras d'Illiger, présents sur place, qui les aident dans leur quête de nourriture et leur défense face aux menaces. Cette réintroduction est un énorme défi, mais nous pensons que ça va marcher. Ensemble, nous sommes capables de réintroduire ou de renforcer des espèces disparues ou vulnérables."

"La carte de la variété"

Outre les nombreux projets du parc - Éric Domb a évoqué les quatre prochains mondes de sa liste (voir cadrée) -, Pairi Daiza a également présenté les événements qui animeront son été. "Créées en 2016, les estivales en sont à leur 5e édition cette année", a précisé Fabrice Bollen, le directeur artistique. "Cet événement, annulé deux années de suite, procure de la joie aux visiteurs, qui l'attendent plus que jamais cette année. Depuis leurs créations, les estivales ont évolué. Nous jouons la carte de la variété et nous proposons au public de découvrir une offre artistique et musicale variée. Quinze scènes seront installées au cœur du parc, sur lesquelles se produiront des musiciens des quatre coins du monde : de Cuba, de Colombie, du Sénégal, de Mauritanie, de Bali ou encore d'Azerbaïdjan." Une soixantaine de compagnies, ou environ 300 artistes, seront de la partie. "Chacune proposera une programmation de 20 minutes, afin de permettre au public de profiter d'un maximum de représentations chaque soir." Le programme s'annonce riche, avec des anciennes compagnies "coups de cœur", mais aussi des nouveautés (2/3). Citons par exemple Fabrice Mukuna Band, Iseulys Deslé, Complètement Débulles ou encore Aziza Salahova. Précisons que les estivales sont comprises dans le prix de l'abonnement.

Les estivales de Pairi Daiza se déroulent les vendredis et samedis, du 15 juillet au 20 août de 18 h à 23 h.