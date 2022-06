Le Tour du Mont Blanc au profit de l'opération Viva For Life !

Sportive mais surtout femme au grand cœur, Edwige Vanderelst, originaire de Chièvres a accompli avec son compagnon… et l’ours Teddy le Tour du Mont Blanc en traversant trois frontières : la France, l’Italie et la Suisse via le sentier de Grande Randonnée. Après avoir traversé en solitaire, la Corse du Nord au Sud en 2021, via le GR20, la jeune femme de 27 ans a décidé de relever un nouveau défi au profit de Viva For Life, l’opération de la RTBF qui lutte contre la pauvreté infantile.

C'est donc du 21 au 28 juin, que le jeune couple a effectué ce parcours avec un peu plus de 180 km à arpenter sur plus de 11 000 mètres de dénivelés positifs. "Depuis 2013, je contribue à l'opération en participant à certains défis, en achetant des goodies, en faisant des dons, ou en me rendant au cube", indique Edwige. "C'est une cause qui me tient énormément à cœur. Aucun enfant ne devrait d'ailleurs connaître la précarité". En huit jours, Edwige et son compagnon Guillaume ont eu l'occasion d'encaisser de nombreux souvenirs. "Le Tour du Mont Blanc est magnifique. Nous garderons à l'esprit des paysages somptueux". Bien évidemment, en se lançant dans un tel défi, des épreuves plus délicates peuvent être rencontrées au long du voyage. "La météo instable a été difficile à gérer. Une nuit, on annonçait des violents orages, nous n'avons donc pas su fermer l'œil de la nuit. Finalement, aucun orage a éclaté".



A travers sa page Facebook : La chouette vadrouille, Edwige a partagé en vidéo et en photo son fabuleux périple. "Nous avons transmis nos émotions et notre quotidien. En outre, nous avons eu beaucoup de soutien de la part des internautes, cela nous motivait énormément". Durant ces huit jours, le public s'est attaché à Edwige et Guillaume mais également à la mascotte Teddy ! Bien connu dans le cadre de l'opération Viva For Life, l'ours en peluche a suivi le couple, habillé aux couleurs des drapeaux de la France, de la Suisse et de l'Italie. Fière d'avoir accompli ce défi, cette psychomotricienne est déjà enthousiaste à l'idée de remettre son chèque à l'opération Viva For Life, qui se tiendra cette année à Bertrix. Motivée comme jamais, Edwige semble déjà prête à organiser un nouveau défi l'année prochaine mais pour l'instant, elle tient à le garder secret.

Pour soutenir le défi: Viva for Life - Le TMB pour Viva For Life