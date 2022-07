Dix ans de prison pour des faits de torture à Frasnes-lez-Anvaing

La quatrième chambre correctionnel de la cour d'appel du Hainaut a confirmé, jeudi, une peine de dix ans de prison ferme prononcée par le tribunal du Hainaut, division de Tournai, contre un Mouscronnois poursuivi pour des faits de torture. La victime était hébergée par les prévenus dans une maison à Saint-Sauveur (Frasnes-lez-Anvaing) et traitée comme un chien, selon l'expression utilisée par l'accusation. Le prévenu, un homme particulièrement violent et connu de la justice, reprochait à la victime de gêner son intimité, et il lui a fait vivre un véritable enfer.

Le 3 juillet 2021, le prévenu a obligé la victime à commettre un vol dans un magasin. Pour lui mettre la pression, il a tenté de l'étrangler avec une corde, dans la voiture.

Plus tard dans la journée, le prévenu a encore utilisé cette corde pour pendre la victime dans l'escalier, veillant à ce qu'elle garde les pieds au sol.

Le prévenu était en état de récidive.