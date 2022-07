Frasnes-lez-Anvaing: de nombreux projets verront le jour

Le programme élaboré par les services techniques communaux de Frasnes-les-Anvaing est à la fois ambitieux et diversifié. Au total, 22 projets sont repris dans la programmation et financés complémentairement par le PIC (Plans d'investissements communaux)et par le PIMACI (Plan d'investissement Mobilité active communal et Intermodalité).



On y retrouve de nombreux travaux de voirie, mais aussi la construction des bâtiments modulables au hall technique Facofran, la réfection de trottoirs, la restauration/reconstruction de murs des cimetières de Moustier et Wattripont, l'aménagement d'un espace vélo/trottinettes à louer au hall sportif (via un QR code) ou celui de l'ancien site Battard pour un montant de 1,2 million. Le montant total des travaux atteint 5,7 millions.



Parmi ces 22 projets, 6 sont programmés en 2023 et les 16 autres en 2024. Or, 2024 est une année d'élections communales et habituellement la Région wallonne décrète, à partir de début juillet, une période "d'affaires prudentes" où le Conseil communal ne pourra plus prendre des décisions sur de nouveaux projets.



Michel Devos, chef du groupe PS a donc interrogé le Collège communal : "Ne faudrait-il pas prévoir plus de projets sur 2023 et moins sur 2024 ? De plus, pour le PIC, la subvention allouée est de 878.000 € alors que le tableau de synthèse des projets reprend un montant de subsides de 1.722.000 €. Il faudra faire des choix et prioriser certains projets dont le projet de construction de locaux vestiaires, douches, sanitaires et réfectoire constitue la priorité des priorités des investissements à concrétiser avant la fin de la législature. Malgré ces remarques, nous voterons pour le programme d'investissements PIC-PIMACI 2022-2024 proposé par le Collège communal."