"Une nouvelle version de la zone de police des collines" est en marche

Au lendemain de l’approbation du nouveau règlement de police par les conseillers ellezellois - Frasnes, Lessines et Flobecq l’ayant approuvé jeudi dernier -, les responsables de la zone l’ont présenté plus en détail lors d’une conférence de presse. Plus que les dispositions, c’est l’esprit du travail effectué qui a été développé.

"Ce règlement, on le voit comme un cadre de vie et non comme un outil de sanction", a assuré Hugues Lebedelle, le chef de corps qui a pris ses fonctions le 3 janvier dernier. "Nous voulons tout d'abord privilégier l'approche informative et préventive pour que les citoyens puissent avoir connaissance de ce nouveau règlement avant l'approche répressive si le message ne passe pas malgré une médiation."

Ainsi, outre la publication du texte sur les sites internet des communes concernées et sur celui de la zone, de petites capsules pédagogiques devraient voir le jour pour expliquer certains points du règlement de manière spécifique. "La première campagne devrait être centrée sur la gestion des animaux au sens large du terme."

Une philosophie de travail qui témoigne clairement, selon Pascal De Handschutter, de "la nouvelle version de la zone de police" qui est en train de se construire.

Un projet qui a pu aboutir grâce à une démarche de longue haleine. "Un travail administratif et juridique qui a tout d'abord permis de voir ce qui se faisait dans chacune des communes, de trouver des références et de les adapter à la zone qui a la particularité d'être composée d'entités rurales et d'un pôle urbain. La concertation a été initiée il y a un bon moment, mais nous attendions l'arrivée du nouveau chef de corps pour l'adopter afin qu'il puisse lui aussi donner son avis et y mettre sa touche."

Une uniformisation qui s'est faite en parfaite concertation entre les entités comme l'ont précisé les directeurs généraux qui ont chapeauté l'élaboration de ce nouveau règlement. "Quand il y avait des disparités, on en discutait puis on trouvait un terrain d'entente", assure Véronique Blondelle, DG à Lessines. Et le chef de corps d'ajouter : "ce travail a été fait avec une véritable volonté de bon sens au bénéfice des citoyens. C'est le fil conducteur de cette approche qui a permis d'arriver à un consensus".

Ainsi, M. Lebedelle prend pour exemple le ramassage des immondices. "Auparavant, il n'était pas permis de sortir ses poubelles avant 20 h, mais réflexion faite, c'est compliqué pour les commerçants qui ne pouvaient pas déposer leurs sacs à la fermeture de leur magasin : nous avons donc opté pour 18 h."

Les agents ont en effet essayé de s’adapter aux problématiques actuelles et aux nouvelles dispositions légales notamment sur le plan environnemental ou du bien-être animal.

Frasnes avait notamment pris les devants en ce qui concerne l’interdiction du fonctionnement des tondeuses automatiques la nuit et les autres communes ont embrayé.

Par contre, les élus frasnois avaient déploré le fait que l’on ne parle pas du passage des motos dans le nouveau règlement. Pour Carine De Saint-Martin, cela n’avait pas lieu d’être car il s’agit de balades et que les motards étaient simplement tenus de respecter le code de la route et notamment les accès qui leur sont interdits.

"On ne prétend pas que ce règlement est parfait", a par ailleurs avoué Pascal De Handschutter, président de la zone. "Il faut qu'il vive…"

À ce propos, le chef de corps s'est engagé à ce que ses équipes compilent et analysent les remarques émises par les policiers, les autorités et les citoyens afin de d'évaluer leur pertinence. "Des adaptations du texte pourraient alors être proposées aux conseillers communaux en fonction des observations une ou deux fois par an."

Le nouveau règlement général de police harmonisé pour les communes d’Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing et Lessines entrera en vigueur le 15 juillet.