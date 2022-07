Les jeunes ont investi les Bassins de Frasnes-lez-Anvaing

Comme chaque année, si ce n'est lors de la pandémie du COVID-19, le PCDN a proposé aux écoles de l'entité de Frasnes-lez-Anvaing, tous réseaux confondus, une journée pédagogique sur le site des Bassins. Le but ? Faire découvrir aux écoliers ce magnifique site que sont les Bassins mais aussi de leur apprendre quelques particularités de la biodiversité.

Grâce aux animateurs Davide (CRIE de Mouscron), Christine (Guide Nature, passionnée par les pollinisateurs), Sarah (Contrat Rivière Escaut-Lys), Jérôme (Intercommunale Ipalle), Eva (Parc Naturel du Pays des Collines) et Christophe (Cornus Plant), des élèves de l'école communale de Montroeul-au-Bois, de l'école libre de Saint-Sauveur, de l'école communale de Saint-Sauveur et de l'école libre d'Anvaing ont pu : mieux connaître la faune locale, créer des hôtels à insectes et des bombes à graines, partir à la recherche de la faune aquatique, découvrir le fonctionnement d'une station d'épuration, observer les oiseaux sur le site et créer une toiture végétale.

Malgré un gros passage pluvieux sur l'heure du midi, la journée s'est magnifiquement bien déroulée et a ravi nos écoliers.