Les vacances n'arrêtent pas les travaux au coeur de Lessines

Du mardi 5 juillet au vendredi 26 août, une première phase des travaux d’aménagement seront réalisés à la Rue de l’Intermédiaire, du Ruichon et à la Place Alix du Rosoit. Selon les besoins, tout stationnement sera interdit sur la partie du parking de la Place Alix du Rosoit longeant la rue de l’Hôpital ainsi que sur les 3 premières places de stationnements situées en face des numéros 13 et 15 de la Rue du Ruichon, sur lesquelles l’entrepreneur installera ses roulottes de chantier. Le tronçon de la Rue de l’Hôpital longeant le parking sera interdit à toute circulation. La déviation se fera par le parking de la Place Alix du Rosoit.

Le tronçon de la Rue du Ruichon compris entre le numéro 15 et le carrefour formé avec la Grand’Place ainsi que la Rue de l’Intermédiaire seront interdit à la circulation. La déviation se fera par la Grand’Place, la Grand’Rue, le Parvis Saint-Pierre et la Rue de l’Hôpital

Du mercredi 6 juillet au mercredi 13 juillet, des travaux de réfection de voirie seront également réalisés à Ogy, Sottenière. Le stationnement et la circulation seront interdits dans le tronçon compris entre les carrefours formés d’une part avec Pont Madeleine, et d’autre part, avec Ginintreau (Ghoy) Une déviation sera mise en place, par les voiries adjacentes, de la façon la plus efficace possible, et notamment par Longue Borne, Laisette, Biercamp et Ginintreau (Ghoy).

Soldes sur le parking

La zone de parking payant de la Grand'Place est gratuite (limitée à deux heures avec le disque bleu) durant tout le mois de juillet. La zone concernée est située en rouge sur la carte, les autres parkings gratuits sont signalés en vert. Les traits bleus indiquent les rues concernées par la zone à disque, toujours d'application (30min si précisé, 2 heures sans autre indication). (Rappel sur le disque bleu) Toutes les autres rues sont à stationnement gratuit.