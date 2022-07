Pont du Passe-Tout-Outre à Attre : la nouvelle pomme de la discorde ?

Les conseillers communaux brugelettois se sont réunis jeudi soir, pour la dernière fois avant les vacances. 18 points étaient inscrits à l’ordre du jour ; 4 ont été ajoutés en urgence.

Il a été proposé aux élus d'approuver la désignation d'un auteur de projet pour la restauration du pont du Passe-Tout-Outre à Attre, endommagé voilà 10 ans à la suite du passage d'un camion. "Ce pont classé, qui date du XVIe siècle, enjambe la Dendre", a précisé le bourgmestre André Desmarlières. "Son parapet a été déstabilisé lors d'un accident en 2012. Il ne peut pas rester en l'état. Il faut envisager de le restaurer pour permettre aux usagers de la mobilité douce de pouvoir l'emprunter à nouveau." Le 1er échevin Didier Strebelle indique avoir été "interpellé par des riverains, car ce pont représente un danger". "Des gens y passent malgré l'interdiction, mais les riverains craignent aussi les inondations."

Une réunion en présence de l'Agence wallonne du Patrimoine (AWAP), le service HIT provincial pour la voirie, la Direction des cours d'eau non navigables, ainsi que des propriétaires du Moulin, a été organisée le 23 novembre dernier. "Il est ressorti de cette réunion que les travaux peuvent être subsidiés à 64 % : 50 % de l'AWAP, avec 10 % supplémentaires car il s'agit d'un ouvrage à usage public, et 4 % par la Province." L'auteur de projet devra dans un premier temps réaliser une étude de stabilité, puis il déterminera l'ampleur de la restauration. "L'AWAP n'impose pas de refaire le pont comme à son origine. Il doit être fonctionnel et ne sera accessible que pour la mobilité douce."

Au terme de la présentation du point, Michel Niezen, conseiller LC, a remis en question la propriété du pont. Si Didier Strebelle assure que le pont appartient à la Commune - selon les dires du HIT - Michel Niezen n'est pas du même avis. "La question de la propriété du pont n'est pas réglée", affirme le conseiller de l'opposition. "Je pense qu'avant de se lancer dans la restauration d'un bien, il faut s'assurer de sa propriété. Il faut mettre les choses à plat, et contacter le notaire." Michel Niezen a présenté aux élus un document stipulant que l'ancien propriétaire du Moulin, aujourd'hui décédé, avait été en partie indemnisé par son assurance pour les dégâts occasionnés sur le pont ; ce qui reviendrait à dire que le pont appartient aujourd'hui à celui qui a racheté l'ouvrage (donc pas à la Commune ?). Le flou plane…

Isabelle Liégeois (BE), qui affirme n'avoir jamais eu connaissance de ce document, regrette l'intervention de Michel Niezen, alors que la désignation d'un auteur de projet a déjà été inscrite (et votée !) au budget 2022. "Je ne comprends pas pourquoi tu soulèves cette question aujourd'hui, alors que tu n'as rien dit en novembre 2021, lors du vote du budget ?"

Après des échanges houleux entre les conseillers LC et BE, puis entre le 1er échevin et le bourgmestre, les élus ont décidé de prolonger le point en huis clos. La suite au prochain épisode…