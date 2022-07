21ème édition du Festival Théâtre au vert: "Avec la scène pour témoin"

Depuis le 1er juillet, la réservation pour les spectacles de la 21ème édition du Festival Théâtre au vert est ouverte. Au menu : pas moins de 24 rendez-vous culturels dont avec du théâtre, du cinéma, de la danse, du cirque, du conte, et des animations musicales gratuite pour tous les publics.

A l'occasion des 50 ans de la présence de la Délégation générale du Québec en Belgique, le film canado-français "Aline" de et avec Valérie Lemercier sera projeté en plein air dans la cour du Domaine de Thoricourt le mardi 22 août à 20h en présence de Mme Geneviève Brisson, Délégué générale du Québec à Bruxelles. Cinq spectacles jeune public (Ballon Bandit, Mousse, Alberta Tonnerre, Voyage dans ma chambre et Y a de la joie) seront proposés tout au long du festival avec une tarification adaptée : 6 € pour les enfants de -12 ans et 10 € pour les adultes accompagnants. La nouvelle création des Baladins du Miroir "La porteuse de souffle" sera proposée le mercredi 24 et le jeudi 25 août à 20h sous le chapiteau des Baladins. Ce spectacle a été choisi dans le cadre de la soirée d'ouverture du jeudi 25 août.

Une création inédite et originale d'après l'oeuvre d'Alphonse Daudet "Les lettres de mon moulin (colorées)" avec des narrateurs issus du monde politique sera proposée le jeudi 25 août à 18h dans la Grange du Domaine de Thoricourt. La présence de deux anciennes ministres (Alda Gréoli, ancienne Ministre de la Culture et Marie-Christine Marghem, ancienne Ministre de l'Energie) et d'un ancien président de parti (Olivier Maingain) sont d'ores et déjà confirmées. Pour la clôture du festival, Jean-Claude Drouot, originaire de Deux-Acren et héros de la série télévisée "Thierry La Fronde" interprétera l'oeuvre de Victor Hugo "L'art d'être grand-père" dans le Chapiteau des Baladins le dimanche 28 août à 18h. Une performance magistrale à ne pas manquer. Cinq concerts gratuits (Les Fanfoireux le 25/8, Kalypso le 26/8, Robert Gotto et Clover Stompers le 27/8 et Balbelutte le 28/8) seront proposés sur l'Espace Guinguette situé rue de l'Enseignement où un bar et une restauration vous seront proposées durant le festival (horaires à retrouver sur le site internet theatreauvert.be).

Dans le cadre de Silly Silence qui va mettre à l'honneur cette année les photographies animalières de Michel d'Oultremont, une balade contée dans le Bois de Silly sera proposée par le Syndicat d'initiative le dimanche 28 août à 14h30. Ppour la toute première fois, une programmation "Hors les murs" sera proposée en marge du festival le samedi 3 septembre à 20h au Centre culturel Jacques Frank à Bruxelles : "La Desnudez", un spectacle de danse de la Compagnie Daniel Abreu. Ce spectacle venu d'Espagne a été récompensé au Premios Max de las Artes Escénicas à Madrid en 2018. Le festival est particulièrement fier d'être à l'initiative de cet accueil international en Belgique.

Pour chaque spectacle, il est possible d'en effectuer directement la réservation et le paiement en ligne.