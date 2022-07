Lessines: une nouvelle structure accueille les reptiles au refuge Opale

Depuis plusieurs mois, le refuge Opale, situé à Lessines travaille d'arrache-pied afin d'ouvrir une nouvelle structure. "Notre refuge a toujours eu à cœur de sauver toutes les espèces animales, sans aucune différence, parce que chaque vie compte. C'est pour cela que nous étions agréés pour les chiens, chats, lapins, rongeurs, furets, oiseaux, animaux de ferme et chevaux", souligne l'établissement. Malheureusement, les reptiles sont de plus en plus maltraités, abandonnés ou encore achetés par des personnes ne connaissant pas leurs besoins. "On vient d'ailleurs d'effectuer plusieurs saisies en l'espace de même pas trois mois", précise Alison Lamont, vice-présidente. "En Belgique, il existe très peu de refuges ayant des infrastructures pour accueillir ces laissés-pour-compte. En Wallonie particulièrement, seule l'association Carapace, qui travaille notamment avec le parc Pairi Daiza, recueillait ces animaux".

Passionnée par les reptiles, Alison Lamont a d'abord souhaité étoffer ses connaissances pendant plusieurs années avant de vouloir aboutir à ce projet hors du commun en Wallonie. "C'est une fierté et cela a demandé beaucoup de préparations. Héberger des reptiles impose de nombreuses installations qui coûtent cher. En plus des appels aux dons, nous nous sommes décarcassés afin de trouver des aménagements adéquats".

Cette structure accueille désormais serpents, lézards, tortues terrestres et aquatiques, amphibiens, poissons, mygales, scorpions, insectes ainsi que les mammifères exotiques abandonnés par leur propriétaire, saisis pour maltraitance défaut d’autorisation ou encore trouvés sur la voie publique. Les adoptants intéressés devront au préalable, répondre à un questionnaire pointilleux, une pré-visite pourrait également avoir lieu au domicile. Le refuge Opale se montrera également rigoureux en sollicitant auprès des adoptants les autorisations nécessaires prévues dans la loi.

L'ensemble des reptiles à l'adoption seront à retrouver sur une nouvelle page Facebook. Pour toute demande de prise en charge, vous pouvez contacter le refuge au: 0471/37.89.17