Un serpent de plus de 2 mètres de long retrouvé au bord de la route à Rebaix !

Un ouvrier communal n'est pas près d'oublier cette rencontre surprenante avec un serpent de plus de 2 mètres de long. C'est en fauchant les bords de route à Rebaix (Ath) que l'homme a fait la découverte du reptile qui ressemble étrangement à un boa ou à un python. "Malheureusement pour le serpent, il n'y avait plus grand-chose à faire une fois la faucheuse passée par-là. Malgré son état, je me méfiais tout de même", précise l'ouvrier communal.

Le bourgmestre de la Cité des Géants, Bruno Lefebvre, a directement informé les services de police ainsi que le service du bien-être animal. "Actuellement, la police n'en sait pas davantage et poursuit ses recherches". Quoi qu'il en soit, le reptile n'est pas arrivé là par hasard ... Fort heureusement, il n'a pas croisé la route d'autrui.

©D.R.