La rentrée scolaire sera globalement postposée à Ath, à cause de la Ducasse. Les élèves sont attendus le mardi 30 août, non le 29.

La rentrée scolaire postposée à Ath à cause de la Ducasse

La réforme des rythmes scolaires (et du calendrier donc) a une conséquence sensible pour les plus jeunes à Ath : la rentrée est fixée cette année au lundi 29 août, au lendemain de la Ducasse. La rentrée au 1er septembre, c’est fini. Il faudra attendre qu’il y ait cinq dimanches durant le mois d’août pour éviter ce "conflit" avec la fête athoise.

La situation est la plus sensible, logiquement, dans l’enseignement fondamental. Mais les autorités communales ont sensibilisé les directions des différentes écoles à solliciter auprès du ministère de l’Enseignement une suspension des cours ce jour-là. Ces demandes doivent être formulées par les différents pouvoirs organisateurs et donc la Ville pour l’enseignement communal.

Cette journée "perdue" devra être récupérée par la suite, en l’occurrence ici par deux demi-journées (le mercredi après-midi).

Les autorités athoises ont rédigé un argumentaire relatif à la Ducasse, pour obtenir la suspension des cours.

"Pour cette édition post-covid, les autorités communales s'attendent à une grande affluence du public" avancent les autorités athoises. "Pour rappel, les dernières éditions (avant la pandémie) ont rassemblé à chaque reprise plus de 120 000 personnes durant le week-end festif."

"Le lundi 29 août, jour pressenti pour la rentrée scolaire, un grand nombre de manifestations sont encore programmées. Dès le matin, les géants sont de sortie dans les différents quartiers de la ville. L’après-midi, à partir de 15h, ils se réunissent dans le quartier de l’hôpital pour saluer les pensionnaires des maisons de repos. Sur l’Esplanade, le festival de montgolfières et différentes prestations musicales attirent une grande foule. La fête foraine, sur la Grand-Place et le Quai Saint-Jacques, est également fort fréquentée."

"Dans ce contexte, l’organisation de la rentrée scolaire dans certains établissements d’Ath paraît particulièrement complexe. L’accès aux différentes écoles sera difficile, surtout lors de la sortie des classes."

"Sans préjudice de la disponibilité des parkings, la question de la sécurité publique est également essentielle pour l’autorité communale. Sans nul doute, les événements récents entraîneront dès avant-midi la fermeture complète de l’intramuros pour des raisons de sécurité. Cela signifierait que les parents pourraient déposer leurs enfants le matin sans pouvoir les reprendre l’après-midi autrement que par voie pédestre. Au-delà, la population athoise est particulièrement attachée à ses festivités de Ducasse qui se déroulent une fois par an ; empêcher la participation des plus jeunes à cette fête familiale pourrait provoquer des frustrations inutiles."

La suspension des cours a été acceptée pour l’enseignement fondamental, de la Ville et de la Fédération wallonie-Bruxelles. Dans les deux écoles libres (fondamentales) du centre, les élèves ne sont pas attendus non plus le lundi 29 août, mais une journée pédagogique sera organisée.

Dans le secondaire, la situation est plus nuancée : des écoles ont parfois conservé un programme "léger" comme des épreuves de 2e session.