La Fête de la Moisson à La Hamaide revient après deux éditions sacrifiées à cause du Covid !

46 ans… Un bel âge pour la vénérable "Fête de la Moisson". Une année d’autant plus particulière après deux éditions sacrifiées à cause du Covid. Devenue incontournable, elle met à l’honneur les travaux des champs à l’ancienne, bien sûr, mais aussi le mode de vie de nos (arrière-)grands-parents, les jeux d’antan, l’artisanat ou encore les producteurs. Conviviale et bon enfant, elle est tournée vers les familles et multiplie démonstrations, ateliers, manipulations pour réjouir petits et grands le dimanche 7 août 2022, de 14 à 18h00.

Au-delà de ce temps fort, c’est également l’occasion de prendre un verre et quelques produits locaux le vendredi 5 août à l’occasion de l’apéro rural "after work": Blind Test et ambiance musicale au programme (sur inscription)

Cette année, le programme de la Fête de la Moisson se répartit exceptionnellement sur deux jours : le vendredi et le dimanche (qui est le point d’orgue de cet événement). Comme le veut la tradition, c’est en effet le dimanche que sera proposée la majeure partie des festivités. Ce jour-là, c’est près de 4000 visiteurs qui s’y donnent rendez-vous chaque année, mais aussi plus de 300 bénévoles. Une aventure populaire qui a commencé il y a 46 ans et se perpétue à travers les générations, en s’y adaptant. La Fête de la Moisson est aujourd’hui un événement familial. Il y est, bien sûr, question des travaux des champs, comme on les faisait autrefois, quand la technologie n’existait pas : moisson à la main, machines tractées par des chevaux, ancêtres des moissonneuses-batteuses ou des tracteurs, etc. Mais au-delà, c’est également tout un pan de la vie quotidienne de nos (arrière-)grands-parents qui se dévoile : les jeux avec la ducasse à l’ancienne, les travaux du quotidien tels la lessive, les métiers disparus du matelassier ou du sourcier, etc. Les artisans sont également à l’honneur, de même que les nombreux producteurs locaux du Pays des Collines. Sans oublier, une courte incursion au 16ème siècle qui a vu naître le fier Seigneur de La Hamaide, Comte de Flandre et d’Artois, le sieur Lamoral d’Egmont.

Emilie Botteldoorn, animatrice-coordinatrice de l'Ecomusée du Pays des Collines, précise : "La Fête de la Moisson, c'est la présentation d'une multiplicité de facettes de la vie d'antan à la campagne. Chaque année, nous accueillons de plus en plus de visiteurs, en quête de sensations du passé ou curieux d'une autre manière de vivre. La constante est le plaisir de la découverte et des échanges avec les nombreux bénévoles passionnés. Il s'agit d'un moment de détente au cœur de l'été, loin de la foule des festivals et au cœur d'une campagne généreuse et accueillante".Evénement convivial, la Fête de la Moisson propose une plongée, le temps d'un après-midi, dans un temps pas si ancien au charme savoureux.

"Si le dimanche est le plus populaire, à chacun sa Fête de la Moisson. L'Ecomusée développe, pour chaque jour, une identité propre afin de permettre à tous de profiter des bienfaits du Pays des Collines", ajoute Emilie Botteldoorn.

Plus d’informations et le programme complet : www.ecomusee.eu ou sur la page Facebook de l’Ecomusée; 068/64.51.55, info@ecomusee.eu