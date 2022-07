Majorité et opposition se déchirent autour du compte communal à Flobecq

Amandine Lesceux a présenté, mercredi, un compte communal 2021 à l'équilibre. "Ce qui est positif, ce que notre matelas financier gonfle de plus de 20 000 € grâce aux exercices antérieurs", a souligné l'échevine des Finances. "Notre résultat global passe en effet d'1 264 000 € à 1 288 000 €. Lorsque l'on regarde l'évolution du résultat global, on constate qu'il augmente de manière significative d'année en année. Par contre, au niveau de l'exercice propre, alors que nos dépenses étaient habituellement bien inférieures à nos recettes, elles sont aujourd'hui au coude à coude. C'est ce qui nous a obligés à prendre des mesures lors de la présentation du budget 2022 en adaptant notre fiscalité afin d'anticiper les difficultés. Nous avions choisi cette mesure car elle sera doublement positive avec l'effet levier sur le fonds des communes (répercussions dès 2023)."

L'échevine a ensuite passé en revue le taux de réalisation en ce qui concerne le budget ordinaire, soit la comparaison entre ce qui a été budgétisé et ce qui a été réellement dépensé ou engrangé. "Nous sommes au-delà des 96 % de réalisation ce qui est excellent ; la plupart des communes se situant autour de 90 %. On peut donc dire que l'on fait de très bonnes prévisions !"

À noter que les dépenses en termes de personnel ont augmenté suite à l'engagement de deux équivalents temps plein en 2021 et au fait que "la directrice générale est payée, mais ne preste pas".

Au niveau des dépenses de transfert - principalement CPAS, zone de police et zone de secours - cela augmente pratiquement partout "sauf pour la zone de secours grâce à l'intervention provinciale. Il y a aussi une diminution des subventions aux associations qui peut probablement s'expliquer par la crise sanitaire lors de laquelle les activités ont été moins nombreuses."

On constate également que les dépenses de dette (emprunts qui assurent 56 % du financement des investissements) ont légèrement augmenté "en raison de l'acquisition du salon du centre, un achat essentiel vu que notre Maison de village ne suffisait plus à répondre à la demande de la population".

Au niveau des recettes de transfert, on constate une diminution au niveau de l'IPP "probablement liée au tax shift et à la crise sanitaire, mais nous l'avons également anticipée".

Xavier Vancoppenolle a tout d'abord fait remarquer que pour la première fois depuis de nombreuses années, le compte à l'exercice propre était en déficit. Une première remarque qui a déjà divisé majorité et opposition, les premiers estimant que 3 000 € sur un budget de quelque 5 millions d'euros, c'est à peu près l'équilibre, tandis que le groupe Respect-cdH avoue que "c'est un petit déficit, mais un déficit quand même".

"On remarque que, par rapport au budget, il y a toujours une surestimation des recettes par rapport aux droits constatés ; il y a une différence d’à peu près 118 000 €. De plus, on voit quand même - et cela peut être anodin pour certains - que la dette augmente de façon significative (+80 000 €)."

L'opposition a voté le compte "car ce sont des chiffres", mais n'en reste pas moins sceptique et agacée d'être tout le temps interrompue lors de ses interventions.