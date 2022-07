Des boas retrouvés à quelques jours d'intervalle en Wapi: "Il est fort probable qu'ils proviennent du même élevage"

La semaine dernière a, sans aucun doute, été marquée par des découvertes pour le moins étonnantes. C'est tout d'abord à Rebaix (Ath), qu'un ouvrier communal a découvert un serpent de plus de 2 mètres de long en fauchant le bord des routes. Ce week-end, à seulement quelques kilomètres de Rebaix et plus précisément, au sein de la commune de Frasnes-lez-Anvaing que la zone de secours de Wallonie picarde a été appelée par un automobiliste qui avait aperçu un serpent au niveau de l’intersection entre la chaussée de Renaix (N60) et le chemin d’Ellignies. Une heure a été nécessaire afin de capturer le boa avant d'être pris en charge par un spécialiste de la région.

Deux mêmes types de serpents ont donc été retrouvés en l'espace de quelques jours dans la région du Pays Vert. Un hasard ou une concordance existe-t-elle entre ces deux reptiles ? Rudy Fourmy, spécialiste dans l'exploitation des animaux venimeux à Montroeul-au-Bois, a divulgué ses hypothèses. Pour lui, il est fort probable que ces deux serpents proviennent du même élevage et se soient échappés à l'insu du propriétaire. "Malheureusement, je crains fort qu'on le retrouve ou qu'il se manifeste. Une situation regrettable. Cela serait surprenant qu'une personne puisse abandonner un tel animal vu leur prix. Aujourd'hui, il existe de nombreuses associations, magasins spécialisés dans les reptiles. Trouver un acheteur n'est donc pas compliqué".

N'ayant pas vu la dépouille du boa retrouvé à Rebaix, Rudy Fourmy, sur base des photos, peut toutefois déclarer que les deux spécimens ont la même taille ou en encore le même coloris. "Nous ne savons malheureusement pas depuis combien de temps ces serpents sont en liberté. Une question reste en suspens, pourquoi les retrouver maintenant à quelques jours d'intervalle. Cela reste un mystère. Dans tous les cas, j'espère ne pas en trouver d'autres dans la région sinon la situation deviendrait problématique".

Ce spécialiste est de temps à autre confronté à ce type de situation. "Il reste toutefois rare de trouver des serpents d'une telle taille. Seulement, il ne sera pas rare d'être davantage confronté à ce genre d'événement étant donné que les reptiles sont de plus en plus convoités", conclut Rudy Fourmy.