Nouvelle enquête publique pour l’implantation d’un Colruyt à Lessines

Constatant une lacune dans son maillage commercial, l’entreprise Colruyt projette d’installer un magasin à Lessines où elle n’est pas encore présente. En janvier dernier, une première demande de permis intégré avait été introduite pour un projet le long de la chaussée de Renaix, entre le sentier Branquart et le chemin d’Esquimbreucq.

Peu après, l’Observatoire du commerce avait remis un avis négatif quant au projet d’implantation de ce nouveau magasin Colruyt.

C’est surtout la localisation de la future enseigne qui a fait tiquer l’Observatoire du commerce.

Le demandeur a également été contraint de compléter son dossier.

"Nous avons déposé des plans modificatifs (déplacement des bassins d'infiltration) ; la procédure de demande de permis suit son cours", précisait fin mai Laurent Zanin, responsable Extension chez Colruyt Group. Le permis n'avait donc toujours pas été accordé.

Dans la foulée et après quelques modifications et précisions, une seconde enquête publique a été ouverte. Elle est en cours jusqu’à ce mardi 12 juillet (séance de clôture à l’Administration communale de 11 h à midi). Le dossier est consultable en ligne, via le site internet de la Ville de Lessines.

Pour rappel, le projet consiste en la construction d’un bâtiment commercial et ses abords. Il prévoit la construction d’un nouveau bâtiment de 1822 m² ainsi qu’un parking de 89 places afin d’accueillir la clientèle.

Le bâtiment s’implantera sur le haut du terrain le long de la chaussée, dans la continuité du bâti menant au centre de Lessines.

Le bâtiment abritera une surface commerciale et un espace dédié au Collect&Go, mais aussi, à l’étage, des bureaux et locaux pour le personnel.

Le niveau de la construction est fixé par l’entrée du parking. Celui-ci est donc partiellement enterré, ce qui rend le volume très discret dans son environnement. Par ailleurs, ce volume compact (59 mètres de long sur 30 de large et 6,5 de haut) permet d’augmenter au maximum son efficacité énergétique.

Les terres d’excavations seront réutilisées sur le site afin de donner une assise correcte et de créer une pente acceptable pour le parking. Les terres excédentaires seront épandues sur le terrain dans des proportions acceptables (remblais de maximum 50 cm par rapport au niveau du sol actuel).

Le bâtiment et le parking seront construits dans la zone située entre l’alignement à rue et la ZACC, située à l’arrière.

Le quai de déchargement ainsi qu’une aire de transit des charrettes seront situés à l’arrière du bâtiment et les camions effectueront leurs manœuvres sur le parking. Les voiries internes sont dimensionnées en conséquence.

Les eaux pluviales du bâti sont récupérées et envoyées vers des bassins d’infiltration des eaux.

Les eaux usées et les eaux du parking sont, après pré-traitement (séparateur d’hydrocarbures, dégraisseur et fosses septiques), dirigées vers un bassin de rétention des eaux.

Les façades seront en béton pour les façades arrières et latérales et en briques de teinte foncées pour la façade située le long de la voirie.

L’ensemble du parking sera asphalté, à l’exception des emplacements pour les voitures qui sont prévus en pavés drainants. L’accès à ce parking se fera via un pont de 7,5 mètres de large au-dessus du fossé.

À noter qu’une unité technique est également prévue et sera implantée à l’arrière du bâtiment.

