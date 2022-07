Un mandataire PS remplacera la conseillère MR démissionnaire à Frasnes-Lez-Anvaing

Comment en est-on arrivé là ? À l’issue du scrutin d’octobre 2018, le MR frasnois comptait 14 élus (pour trois PS, deux Horizon Citoyen et deux Écolo) sur 21 conseillers : Jean-Luc Crucke, Jacques Dupire, Carine De Saint-Martin, Sébastien Dorchy, Pierre Bourdeau d’huy, Valéry Gosselain, Christine D’Hont, André Duthy, Daniel Richir, Dany D’Hont, Maryse Bouchez, Caroline Mercier, Vincent Duchâteau et Marie-Line Crombez.

Christine D’Hont et son frère Dany ne pouvant siéger ensemble au sein de la même assemblée, Dany va partir au CPAS, cédant sa place à la première suppléante, Natasja Hardy. Valéry Gosselain et Maryse Bouchez allaient également démissionner pour rejoindre le CPAS, le premier comme président. Les statuts internes au MR frasnois n’acceptant pas qu’un élu cumule plusieurs fonctions (ce qui n’est pas le cas de toutes les formations politiques et/ou le cas dans d’autres entités), Maxime Gérard et Xavier de Theux sont donc "montés" au conseil communal à leur place.

Entre-temps, après avoir "éjecté" Jacques Dupire, le MR frasnois s’est retrouvé à treize représentants au conseil. Par la suite, le ministre Jean-Luc Crucke ayant décidé, lui aussi, de donner sa démission comme membre du conseil (permettant à Carine De Saint-Martin de devenir bourgmestre effective), c’est Nadine Leriche qui devait le remplacer. Cette dernière ayant renoncé, dans un écrit, à monter à sa tour au conseil pour rester au CAS, c’est Liana Cozigou qui a été installée en octobre 2019.

Mais ce n’est pas fini… En septembre dernier, Maxime Gérard, qui a quitté l’entité, remet à son tour sa démission. C’est donc Nathalie Benne-Carteus, qui doit logiquement prendre sa place, mais elle vient d’être admise au sein du personnel communal, ce qui est incompatible avec une place au conseil. Ne reste que la 21e élue, sur la liste MR, Corinne Hergibo, qui prête serment en novembre dernier. Coup de théâtre tout récemment : l’Herquegienne quitte également la commune… et il n’y a plus d’élu(e) pour occuper sa place. Dans ce cas, la loi dit que c’est le parti le plus proche d’un autre siège qui le reçoit. Particularité : ce parti est dans l’opposition et c’est le PS ! Son représentant, actuellement au CAS, le Montrœulois Marian Clément, prêtera ainsi serment dans une dizaine de jours. Voilà le MR à 12 ! Vous avez dit incroyable ?