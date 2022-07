Le 14 juillet, la rue de France fait la fête à Ath

Au programme de ces retrouvailles organisées par "Les amis de la rue de France", ses commerçants et habitants, avec le soutien de la Ville, de l’association des commerçants et de la Maison culturelle: marché artisanal et commerces ouverts; manège d’un enfant du quartier, au marché aux toiles; animation musicale itinérante (accordéon et orgue de barbarie) avec Bastien Loriou; mais aussi de quoi se restaurer.

À 18h, sur la place du marché aux toiles, la compagnie "Dévalons", venue en résidence au CAR, présentera sa nouvelle création, le spectacle pour enfants "Jeanne de la lune". À 19h, place au concert de "Rockin’Mills".

À 20H30, au même endroit, initiation à la Zumba avec Gustavo Valenzuela

À 21H, place à la présentation du nouveau "Gouvernement de la confédération autonome de la rue de France" (en exil au pays du Covid pendant deux ans).

À 21h30, concert/bal avec Sweet Canela (musique sud – américaine)

À 23h, la journée se terminera sur les sons entraînant de "L’ambassadeur Savon", un DJ hors du commun.