Un boni exceptionnel de 800 000 € au CPAS d’Enghien

Le budget 2021 du CPAS, présenté en décembre 2020 au conseil communal, n'était pas des plus réjouissant. Une augmentation de la dotation communale de 555 000 € avait même été demandée, portant celle-ci à 3 150 000 €. Un peu plus d'un an plus tard, la situation est bien meilleure puisque le compte 2021, présenté lors du dernier conseil communal, affiche un boni de 795 912 €. "Le budget initial a été réalisé en septembre 2020, dans un contexte sanitaire instable, rappelle Dominique Eggermont, présidente du CPAS (Écolo). Heureusement, dans ce contexte, le CPAS a pu s'appuyer sur le soutien de la Ville."

La présidente reconnaît que ce boni est exceptionnel : "Il est le résultat de l'alignement de différents éléments. Nous avons notamment bénéficié d'aides régionales spéciales liées à la crise sanitaire. Nous avons aussi un taux d'occupation de la maison de repos important sur le dernier trimestre de l'année puisque 99,7 % des lits ont été occupés. Nous maintenons un contrôle très strict à tous les niveaux. Chaque dépense est mesurée, calculée et réfléchie. L'ensemble du personnel travaille à maintenir cette bonne gestion."

Dans les rangs de l'opposition, Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien) intervient : "En juillet 2020, on nous expliquait qu'il fallait augmenter la dotation de la Ville de 500 000 €. Pourtant, d'autres villes n'ont pas ce même problème. En 2020, cette dotation s'élevait à 190 € par habitant et aujourd'hui, nous sommes passés à 230 €. Nous sommes dans les records ! Nous espérons que cette situation soit temporaire. Nous nous demandons quand nous nous rassoirons pour continuer d'examiner comment réduire l'intervention communale dans des proportions plus raisonnables." Dominique Eggermont tient à rappeler que comparaison, n'est pas raison. "Enghien est une ville unique. Il est dangereux de la comparer à d'autres communes. Quatorze mille habitants, ça reste petit, mais Enghien a tout d'une grande avec énormément de services : une maison de repos de cent quarante lits, une crèche de cinquante-six places, deux tournées de repas à domicile… Je ne suis pas certaine que beaucoup de communes de quatorze mille habitants offrent de tels services."

Au niveau de la dotation communale, le bourgmestre Écolo Olivier Saint-Amand ajoute qu'" avec ce boni exceptionnel, le CPAS n'a pas utilisé 800 000 €, ce qui ramène l'intervention à 2 550 000 € si on y ajoute le boni de 2020. Ce chiffre nous ramène loin en arrière avec une dotation tout à fait raisonnable. D'ailleurs, lors de la présentation de la modification budgétaire de la Ville que nous présenterons en juillet, ces bons chiffres auront un impact. Nous avons aidé le CPAS quand il en avait besoin et, maintenant, c'est lui qui va nous apporter un peu de soutien alors que nous sommes dans les cordes."