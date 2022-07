Arc-Wattripont: des travaux sur le réseau de distribution prévus après les vacances

En avril 2021, Marian Clément interpellait la SWDE sur la problématique du réseau et la gestion problématique de la distribution d'eau par la société flamande FARYS. La SWDE avait alors répondu qu'ils étaient "actuellement en train de budgétiser la mise en place définitive de la liaison hydraulique entre Anseroeul et Wattripont."

L'étude du dossier faisant son chemin, la situation ne s'est pas améliorée... Ainsi, en avril 2022, des coupures se sont reproduites obligeant les riverains à se passer d'eau potable pendant plusieurs heures."Au vu de l'urgence, notre groupe politique (PS-AC) a joué de ses relais afin qu'un contact soit pris à la SWDE. Une solution devait être trouvée le plus rapidement possible ! Ce 11 juillet, je suis heureux de vous informer qu'une réponse très positive nous est parvenue",précise le Président du PS frasnois Marian Clément.

En effet, dans son courrier, le Directeur d'exploitation de la SWDE, Guy Lanuit, indique : "Ces derniers mois, la SWDE a envisagé et étudié les différentes possibilités de modifier l'alimentation de son réseau d'Arc-Wattripont. A l'issue de cette étude, il s'avère qu'il est hydrauliquement possible d'assurer l'alimentation du village avec une fourniture d'eau au départ de nos infrastructures. A cet effet, il est nécessaire de réaliser une liaison entre le réseau d'Anseroeul (Mont de l'Enclus) et celui d'Arc-Wattripont par la pose de 400 mètres de canalisation et d'un appareil de régulation de la pression le long de la chaussée de Tournai.Ce chantier permettra d'une part, de modifier et de sécuriser l'alimentation d'Arc-Wattripont qui bénéficiera ainsi d'une double alimentation (SWDE-FARYS) et d'autre part, de pallier la diminution de pression enregistrée récemment sur la fourniture de FARYS qui a récemment opté pour un nouveau mode de fonctionnement sur son réseau.Les travaux pourront débuter après la période de vacances moyennant la réception des autorisations dont les demandes viennent d'être introduites sur la plateforme de coordination des chantiers et auprès du gestionnaire de la voirie."

"Les Wattripontois.e.s. devront encore tenir quelques semaines mais une fois les travaux terminés, la qualité de vie au village de Wattripont ne sera que meilleure. Patience donc, et merci à la SWDE pour son travail et sa disponibilité",conclut le socialiste Marian Clément.