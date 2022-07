Dameeli, un koala de 2 ans est arrivé à Pairi Daiza

Un beau koala mâle de 2 ans, né le 26 juin 2020 et prénommé Dameeli, (dont le nom signifie "affection" dans la langue des Aborigènes australiens) est arrivé du Zoo d'Edimbourg la semaine dernière. Son territoire, la Maison des Koalas, sera accessible à la fin de sa quarantaine; règle sanitaire qui s'applique à tous les animaux provenant de l'extérieur de l'Union européenne.

L’arrivée de ce magnifique marsupial s’inscrit dans l’intégration de Pairi Daiza au programme européen en faveur des espèces menacées spécifique au Koala (European Endangered Species Program ou EEP). C'est important car si en 2014, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estimait leur nombre entre 100 000 et 500 000 à l'état sauvage, les incendies de forêt dévastateurs de 2019 et 2020 auraient, selon l'Australian koala Foundation, ravagé environ un tiers des individus restant.

Mais pas que ...

Trois sitatungas ont également intégré le parc animalier de Brugelette dans la Terre des Origines. Ces petites antilopes, un mâle et deux femelles, avaient été confiées par les autorités au Natuurhulpentrum de Opglabeek (un centre de soins et de revalidation pour animaux sauvages) suite à une saisie. Pairi Daiza a accepté de les recueillir. Après une petite quarantaine, ces trois rescapés ont pu découvrir hier leur nouveau territoire extérieur. Et ils font désormais connaissance avec les huit individus qui habitaient déjà à Pairi Daiza sous l'oeil attentif des soigneurs. Le sitatunga est un mammifère herbivore de la famille des bovidés. Il est originaire d'Afrique de l'ouest, Afrique Centrale et Afrique de l'Est.