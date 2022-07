Les 20 et 21 juillet seront festifs à Chièvres

Après le succès de la première édition où le nombre de participants avait dû être limité à 400 personnes, Arnaud Dessilly et Nicolas Matloka ont décidé de remettre le couvert pour une seconde édition des Apéros chiévrois. Une spéciale "Fête nationale" que les deux compères organisent cette fois dans le parc communal, rue du Grand vivier.

Au programme du mercredi 20 juillet, une soirée apéro urbain, animée par le Dj Tofchocotof, proposant bar à bulles et cocktails, Food truck divers et prestations artistiques dont une surprise.

Pour le 21 juillet, la journée débutera à 10 h par une chasse au trésor, et plus particulièrement une chasse aux cholettes. Dans la foulée, les plus sportifs sont conviés à une marche (10 km) et des animations telles que Moolky, ping-pong, pétanque et badminton. Jeux géants, château gonflable et ambiance musicale seront également de la partie pour une journée des plus conviviales. Entrée gratuite les deux jours.