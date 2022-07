Personnage du Sauvage à Ath: "un débat constructif et nuancé"

Depuis 2019 (mais avant aussi), le personnage du Sauvage est controversé. Cet acteur du cortège folklorique est présent sur la barque des pêcheurs napolitains, un groupe créé en 1856 par les Matelots de la Dendre.

"La barque évoque probablement un opéra de 1827, 'Masaniello ou le pêcheur napolitain', qui met en scène un héros révolutionnaire du XVIIe siècle", lit-on sur le site web de la Ville, et de l'Office du tourisme en particulier. "Le personnage du Sauvage apparaît plus tardivement en 1873. À l'origine, il ne représente pas un Africain, mais bien un Amérindien issu d'une île légendaire de Gavatao (qu'on pourrait situer dans les Caraïbes). Il s'agit en effet d'une représentation stéréotypée d'un Amérindien (peau noire, pagne et coiffe à plumes, massue, anneaux) telle qu'on peut la retrouver dans de nombreuses illustrations depuis le XVIIe siècle."

À plusieurs reprises, au cours du XXe siècle notamment, le personnage du Sauvage a suscité le malaise, comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en raison de la présence de GI’s ou un peu plus tard quand des étudiants africains ont rejoint l’Institut agricole d’Ath.

Le débat s’est rouvert en 2019, quand un groupe de Bruxelles a dénoncé le caractère raciste, à son sens, de cet élément du cortège de la Ducasse d’Ath, à travers le blackface mis en scène sur le char en question.

"Même si la pandémie de Covid a perturbé l'organisation de la Ducasse et que le personnage n'est pas sorti en 2020 et en 2021, le débat n'est pas terminé, notent les autorités communales athoises. La problématique des relations multiculturelles et du racisme est restée au cœur de l'actualité de ces derniers mois. L'UNESCO et la Fédération Wallonie - Bruxelles, deux institutions qui ont classé et reconnu la Ducasse d'Ath, ont demandé à la Ville d'Ath d'ouvrir une réflexion et une discussion sur le personnage du Sauvage."

"Une enquête pour prendre le pouls"

En juin 2021, une table ronde a ouvert un débat dans tous les sens. Un site web (www.forumsauvageath.be) a été mis en ligne au printemps dernier "pour informer la population via des vidéos, documents ou textes". Une enquête, coordonnée par la Maison culturelle, Rénovation du Cortège et la Maison des Géants, a par ailleurs été menée de la fin mars à la fin mai auprès de la population. "Il ne s'agissait pas d'un sondage 'pour' ou 'contre' le Sauvage", précise Laurent Dubuisson, le fondateur de la Maison des Géants. "L'idée était plutôt de prendre le pouls auprès de la population ; que pense-t-elle du Sauvage au printemps 2022 ?"

1 304 personnes ont pris part à l'enquête : essentiellement des adultes de 25 à 64 ans, majoritairement des locaux habitués de la Ducasse. "L'enquête était largement ouverte, mais la thématique a surtout intéressé les Athois, passionnés par leur folklore."

Trois questions étaient posées. La première : Le Sauvage vous choque-t-il ? "Pour une large majorité, entre 80 et 90 %, des répondants, le Sauvage n'est pas un personnage qui les choque. Ils le connaissent depuis qu'ils sont enfants et possèdent les clés de lecture. Le personnage fait l'objet d'une grande affection." Chez les personnes "choquées" par le personnage, le grimage noir, les chaînes et le nom sont à l'origine du malaise.

À la question "Comprenez-vous que le Sauvage puisse déranger d'autres personnes ?", les répondants ont été moins catégoriques : 50,5 % ont répondu "non" et 48,5 % ont répondu "oui". "Cette fois, la réponse est plus partagée. La moitié comprend que le Sauvage peut être perçu comme dérangeant par d'autres personnes. Si en 2019 beaucoup n'avaient pas compris la problématique, ce n'est plus le cas en 2022. La sensibilisation et l'information ont permis de nuancer ce débat complexe."

Enfin, "Y a-t-il des éléments à modifier" faisait l'objet de la 3e question. 61 % des participants ont répondu "aucun". Le reste (39 %) considère qu'un ou plusieurs éléments doivent être modifiés, en priorité les chaînes (301), le grimage (233) ou l'attitude (228).

Certains encouragent le personnage "à être plus jovial pour paraître moins agressif", d'autres "à remplacer le grimage noir par les couleurs d'Ath", ou encore de "créer un être imaginaire à la place du Sauvage".

"Cette enquête permet de réaliser que le débat reste vif, mais il est plus nuancé qu'on aurait pu le croire", conclut Laurent Dubuisson. "Un questionnement est apparu : l'évolution du Sauvage n'est aujourd'hui plus un tabou. 40 % des répondants peuvent envisager un changement."

La Ville continue sa sensibilisation auprès des écoles, mais assure que pour la Ducasse 2022, le Sauvage sortira dans sa plus pure tradition.