Silly Silence expose l'artiste Michel d'Oultremont, artiste international

Pour cette troisième édition, Silly Silence propose une exposition de 20 photographies animalières du photographe de renommée internationale, Michel d’Oultremont. Ce jeune photographe, originaire du Brabant Wallon et apparenté à la famille d’Oultremont du château de Morval à Gondregnies, parcourt le monde à la recherche d’instants uniques qu’il capture pour nous faire partager ses rencontres avec la vie sauvage. Après avoir été exposé l’an passé dans le très beau cadre de l’Abbaye de Villers-la-Ville, il sera l’invité de Silly Silence cet été. Le long du sentier qui traverse le bois, des photos grand format, imprimées sur tissu, frémissent au gré du vent, suspendues dans les arbres. Vingt clichés d’animaux sauvages issus de nos régions ou de contrées lointaines, habillent les feuillages et surprennent sans aucun doute le visiteur…

Ces images nous incitent à renouer avec les merveilles de la nature et à agir pour la protection de la faune et de son environnement, de nos forêts et de la vie sauvage. Au-delà de l’évasion, cette exposition nous amène à prendre conscience de la beauté du monde qui nous entoure. Autour de cette exposition s’articuleront quelques moments d’introspection et des balades… toujours en accord avec la nature.

Ce jeudi, dès 18h, une balade commentée par le photographe Michel d'Oultremont sera organisée. Il racontera pour chaque image les moments forts de ses prises de vue. De 19h à 21h, l'auteur, compositeur et producteur autodidacte, Robin Scott Fleming, un artiste multi-instrumentaliste proposera des compositions musicales organiques aux intentions bienveillantes. Aujourd'hui, Robin joue et compose sur le magnifique handpan pour explorer et partager la pureté et les racines sacrées du son. D'autres activés, plus intéressantes les unes que les autres se dérouleront jusqu'au 30 septembre. Programme à découvrir: ici