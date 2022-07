Le camp du patro de Mainvault attaqué par un individu, qui tente d’y mettre le feu et tire avec une carabine à plomb

Grosse frayeur pour le patro Saint-Paul de Mainvault, qui avait posé ses valises à Marbehan (province de Luxembourg). Dans la nuit de mercredi à jeudi, un habitant de la localité, né en 1981, s’est invité au sein de leur camp.

La soirée passe et les responsables du camp lui demandent alors de partir. L’individu s’exécute mais revient avec une brouette chargée de bois. Il verse alors le contenu sur le sol, y boute le feu et s’enfuit.

Quelques instants plus tard, les membres du patro athois entendent une petite détonation, plus précisément un claquement. Ils comprennent que l’individu est probablement armé et décident de faire appel aux forces de l’ordre.

La police effectue une perquisition, dans le cadre du flagrant délit, au domicile du Marbehanais. Ils y découvrent une carabine à plomb et des munitions. L’auteur présumé des faits a ensuite été privé de liberté et a été présenté, ce jeudi 14 juillet dans la journée, face à un magistrat.

Selon le Parquet du Luxembourg, l’individu est connu pour des faits de dégradations, de menaces, et de drogue. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il importune des jeunes scouts ou patronnés.

Même si les activités ont pu reprendre ce jeudi, on imagine que cet incident a pas mal chamboulé la soixantaine d’enfants et d’animateurs du patro de Mainvault qui avaient rejoint Marbehan en début de semaine.