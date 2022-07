Ath: Relevez le défi des 24h d'Emile !

Emile Deneyer a perdu la vie en novembre dernier à l'âge de seulement 20 ans à la suite d'un problème cardiaque laissant famille et amis dans une profonde tristesse. Passionné par le sport, le jeune homme fréquentait régulièrement le club de tennis du RTC Ath. "Il était toujours prêt à taper la balle à n'importe quelle heure de la journée et même plusieurs heures d'affilée", confie Clément Goossens, Président du Comité des Jeunes.

C'est d'ailleurs cet été que le Comité, composé de neuf passionnés de la petite balle jaune, ont lancé un projet important qui les tenait particulièrement à coeur: Les 24h d'Emile. Du 6 au 7 août, de 16 à 16h, six équipes de 7 à 9 joueurs de tennis s'affronteront amicalement dans une ambiance conviviale. "Emile était le plus partant d'entre nous pour réorganiser cet événement bien connu dans la région. C'était le sage de la bande et il arrivait à contrôler les idées de chacun qui partaient souvent dans tous les sens. Malheureusement, il n'a pas vu ce projet sportif aboutir. C'est pour cette raison, qu'il lui est dédié", relève la jeune Joana Tilmant, membre du Comité des Jeunes depuis sa création.

Afin d'aboutir à l'événement, cette bande d'amis a longuement réfléchi et mis en commun leurs idées, supervisée par les "plus grands" du club. "Mettre en place les 24h d'Emile était assez émouvant, des souvenirs sont revenus en mémoire. Surtout lorsqu'on a parlé du projet avec les parents d'Emile. Nous espérons que les gens adhéreront et qu'il y aura une bonne ambiance. Si tout se passe bien, Emile sera fière de nous".

Il est toujours possible d'inscrire son équipe au prix de 15 euros par personne, il comprend l'inscription, les balles ou encore le petit-déjeuner. Une remise de prix sera également prévue. Amateurs de la balle jaune (ou non), l'heure est venue de relever le défi des 24h d'Emile !