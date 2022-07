Ducasse d'Ath: les cafetiers sont contre les gobelets réutilisables

M.P. et Eda

En août prochain, la célèbre Ducasse d'Ath connaîtra un changement majeur. Les gobelets en "plastique" seront bannis et remplacés par des "réutilisables". Ainsi, selon le règlement, "les tenanciers sont tenus de servir à leur clientèle les boissons uniquement dans des gobelets réutilisables sauf si à l'intérieur de leur établissement, les tenanciers, sous leur responsabilité et aux dates et heures précitées, prennent les dispositions nécessaires afin de s'assurer qu'aucun client ne sortira de leur établissement avec toute autre boisson que celles servies dans les gobelets réutilisables. Conformément à l'article IV.21 du Règlement général de police visé en préambule, l'usage de récipients pour boissons en polystyrène expansé, avec ou sans couvercle, est interdit."

Pour Christophe Degand (MR), échevin en charge de l'hygiène publique: "cela clarifie les choses et répond aux exigences de l'AGW du 18 juillet 2019 portant interdiction de l'usage de certains ustensiles en plastique à usage unique dans les établissements ouverts au public. Notre Commune s'inscrit dans la stratégie "vers un territoire zéro déchet" de notre intercommunale Ipalle. Mieux vaut réutiliser que "recycler". Les années précédentes, chacun a pu voir les amoncellements de détritus les fins de soirées".

Du côté des cafetiers athois, cette décision ne fait en aucun cas l'unanimité. "Notre avis n'est pas super positif", précise l'établissement La Régence. "Avec le monde attendu, cela s'annonce compliqué à gérer surtout avec le système de la caution. C'est pourquoi, nous allons acheter nous-mêmes nos gobelets réutilisables pour éviter ce problème de caution".

La Régence n'est pas le seul commerce à prendre cette décision qui risque d'ailleurs de faire grincer les dents de la population. "En ne demandant pas de caution, nous n'avons pas le choix d'augmenter le prix des boissons. Il sera donc peu envisageable de les récupérer. Les gens vont certainement avoir le réflexe de les jeter au sol ou les laisser traîner".

"Mettre en place des verres réutilisables reste une bonne idée mais pas pour une Ducasse d'une telle ampleur, ce n'est pas approprié", confie le responsable de l'Esta Gin Bar. "Après deux années covid, financièrement, cela reste toujours difficile et ces gobelets réutilisables ont un certain prix, il faudra donc de nouveau investir ..."

Un problème que relèvent certains cafetiers reste notamment l'hygiène."Les gobelets ne seront clairement pas nettoyés en profondeur par manque de temps", poursuit l'établissement. "Avec le coronavirus qui reprend tout doucement dans l'ensemble de la Belgique, je crains que cela soit une bonne idée".