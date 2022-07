Mère et fille à la barre du tribunal pour des faits de drogue

Plusieurs individus étaient présents jeudi dernier à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour des faits de stupéfiants. Parmi eux, Julia et Nadine (prénoms d'emprunt), une jeune mère et sa fille de 19 ans. Pendant une longue période, Julia et son compagnon Kévin (prénom d'emprunt), absent lors de l'instruction d'audience, vendait du cannabis à des personnes mineurs à proximité de la gare de Maffle et de l'IPES à Ath. "Je l'ai fait par amour", a confié la jeune femme. "Connaissiez-vous le passé tumultueux de Kévin et notamment son passage en prison pour des faits de drogue ?", a interrogé la juge. "Je savais qu'il avait été détenu mais je n'ai jamais posé de questions sur les raisons".

Nadine, quant à elle, est poursuivie pour avoir laissé à la disposition du couple, sa voiture. "Je ne savais pas que Julia était tombée dans ce milieu. Kévin paraîssait si gentil". Ce dossier a commencé à la suite de différentes déclarations. "Le prévenu utilisait une trottinette électrique ou la voiture de la prévenue pour effectuer ses livraisons",a précisé le représentant du ministère public. Lors de la perquisition, de la drogue sera retrouvée à son domicile ainsi qu'à celui de Julia. Des messages de commande et de rendez-vous ont notamment été retrouvés dans le téléphone portable.

Face à une maman en pleurs et se déclarant innocente, le représentant du ministère public a indiqué ne pas être contre une mesure de faveur. Une peine de 37 mois de prison a été requise à l'égard de Kevin et 18 mois pour Julia. Pour l'avocat du jeune homme, il est clair qu'une peine ferme ne l'aidera pas. Une peine de travail ou un sursis probatoire a été sollicité.

"La personne concernée par ce trafic n'est pas là devant vous", a expliqué l'avocat mère-fille. "Faisant partie d'une bonne famille, le monde s'est écroulé pour elles. Julia a progressivement été impliquée dans ce trafic par amour, ne voulant pas perdre Kevin". L'acquittement a été sollicité pour Nadine et une suspension du prononcé pour Julia. Le jugement sera prononcé le 8 août.