En août, Frasnes-lez-Anvaing met les petits plats dans les grands !

Le Centre culturel, en collaboration avec Néo Radio et l’Administration communale de Frasnes-LezAnvaing, proposera la projection d’un film sur grand écran le vendredi 19 août prochain. La particularité ? Le film sélectionné, "Envole – moi", sera visionné depuis les voitures des participants, sur l’ancien site de la Sucrerie.

Il suffira d’ajuster la fréquence de l’autoradio et nous pourrons entendre résonner les voix de Gérard Lanvin et Victor Belmondo dans un film tendre et drôle pour toute la famille !

Une nouvelleé dition des "Fourmis dansent" est également programmée, une édition qui promet d’être mémorable, sous le signe de la musique, du partage et de l’associatif. Désireux d’impliquer une nouvelle fois les associations locales dans ce projet, le Centre culturel a sollicité et solidifié le tissu associatif frasnois pour cette seconde édition : Néo Radio est un partenaire de premier plan : l’équipe radiophonique sera présente le

jour de l’évènement afin d’effectuer quelques directs sur les ondes. Néo Radio disposera également d’une scène spéciale "scène ouverte Néo" où viendront se produire des artistes ayant participé et remporté un concours organisé par la radio locale ; Le Comité de village d’Hacquegnies, la Jeunesse d’Herquegies, la Gayolle, le Comité de la Rue basse, le Comité de Buissenal, le Retro Mob’ Club, le Patro de Frasnes, la MJ Vaniche ont travaillé main dans la main dans l’élaboration du programme de l’évènement. Chaque association proposera un stand bibitif et culinaire. Retro Mob’Club divertira le public avec ses mobylettes retro.