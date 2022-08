Hausse du carburant: les titres-services en Wapi s'adaptent

Depuis l’accord interprofessionnel signé en juillet 2021, la FGTB, la CSC et la CGSLB réclamaient de meilleurs salaires et un meilleur remboursement des frais de déplacement pour les aide-ménagères. Le front commun syndical a mené ces derniers mois des actions ciblant plusieurs entreprises du secteur, accusées par les syndicats de réaliser de plantureux bénéfices. Un accord a récemment été trouvé dans lequel, outre l’augmentation salariale, les travailleuses et travailleurs bénéficieront de 75% à 90% de l’abonnement social pour les déplacements domicile-travail (transports publics et voiture), d’un montant des indemnités doublé et fixé à 28 centimes par kilomètre pour les déplacements entre deux clients, ou encore d’une indemnité vélo de 0,23 à 0,25 euro/km.

A l'heure où le prix du carburant ne fait que monter et descendre, les entreprises spécialisées dans les titres-services ont dû s'adapter. "Nous avons augmenté nos tarifs en ce qui concerne les frais de déplacement. De plus, nous essayons de regrouper un maximum les clients, habitant dans une même région", explique la responsable de Vit&Net.

Toutefois, les clients ont dû se passer de quelques services dont la livraison du linge repassé au domicile. "Avec le prix du carburant, nous avons été contraints de changer cette méthode. De ce fait, les personnes doivent venir chercher leur lessive repassée chez nous. Malgré tout, cela n'a pas eu de réel impact négatif. Bien au contraire, même avec tout ce qu'il se passe en ce moment, nous recevons énormément de demandes et nous avons beaucoup de travail", poursuit Vit&Net.

Aujourd'hui, même si le secteur est légèrement revalorisé à la suite de l'accord. Le chemin reste encore long. "Le souci actuel est le manque de personnel. Tout le monde n'a pas un moyen de locomotion et les gens ne se précipitent pas à nos portes pour travailler dans le domaine". La responsable reste tout de même positive pour l'avenir. "Cela va le faire !" s'exclame-t-elle. "Enfin, si le covid ne fait pas son retour et si le coût de la vie n'augmente pas davantage".