La mécanique du cœur de la cité des Titjes, à Enghien

Pourquoi ne pas profiter du mois d’août pour (re) découvrir le patrimoine de la cité des Titjes ? Pascal Hadidi, Enghiennois passionné d’histoire et de patrimoine, qui ouvre les portes des merveilles de sa ville. Il nous fait ainsi découvrir quelques lieux méconnus, mystérieux ou encore disparus qui ont fait, ou font encore, la richesse d’Enghien.

L’horloge monumentale de l’église Saint-Nicolas est un élément ancré dans le quotidien et qui peut sembler anodin.

Elle semble avoir toujours été là. Solidement fixée au clocher de l'église Saint-Nicolas, l'imposante horloge égrène les minutes et rythme la vie des Enghiennois et des Enghiennoises. Pourtant, cette mécanique est remarquable à plusieurs titres. "Si actuellement une grande partie du système est automatisé, la mécanique d'horlogerie à proprement parler est d'origine et date de 1865, indique Pascal Hadidi. Cette dernière a été fabriquée par Jean-Baptiste Premereur, horloger attitré de la ville de Ninove."

Pour l'anecdote, l'historien souligne : "Il y a encore quelques années, le réglage et la remontée des poids étaient assurés par une personne rétribuée par la ville. Il s'agissait d'un travail fastidieux nécessitant une escalade quotidienne du clocher."

Aujourd'hui, la technologie a pris le relais : "Toutes les cinquante minutes, un moteur linéaire placé sous le balancier de l'horloge arrête son mouvement. Le poids de cinquante kilos est remonté par un moteur et est arrêté par un interrupteur de fin de course quand il a atteint son niveau supérieur. Le balancier est ensuite remis en action par le moteur linéaire. Compte tenu du temps requis pour la remontée du poids, le fonctionnement du balancier est réglé pour que l'horloge soit toujours légèrement en avance."

Et pour le changement d'heure en été ou en hiver, une astuce a été trouvée : "Pour le passage à l'heure d'été, l'horloge s'arrête automatiquement pendant onze heures durant la nuit. Pour le passage à l'heure d'hiver, elle s'arrête une heure. La mise à l'heure automatique se fait par une antenne captant un signal radio onde longue émis depuis l'Allemagne et diffusé dans toute l'Europe."

Enfin, saviez-vous qu'il y a cinq horloges présentes sur le clocher de l'église Saint-Nicolas ? "Cinq cadrans sont actionnés par cette mécanique, conclut Pascal Hadidi. Quatre sont répartis sur chaque face de la tour grâce à un système de démultiplication. Le cinquième cadran se trouve à l'intérieur de la pièce contenant la mécanique d'horlogerie."

Un cadran qui servait, jadis, à régler les horloges extérieures.

À noter également que le campanile renferme les cinquante et une cloches du deuxième carillon le plus important de Wallonie.