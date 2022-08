Les CPAS accueillent un nouveau public en détresse

Le coût de la vie ne cesse de croître ces derniers mois. Face à cette situation qui impacte l'ensemble des foyers, certains ont de grosses difficultés à joindre les deux bouts. Fort heureusement, ils peuvent faire appel au CPAS de leur commune.



Au sein de la Cité des Géants, son Président, Jérôme Salingue, constate une légère augmentation des demandes mais pas de manière phénoménale. "Nous attendons davantage d'appels d'aide en fin d'année. Malgré quelques aides gouvernementales, la situation est loin d'être évidente. On ne sait pas vers où on va et nous restons dans l'inconnu".

Alors que les CPAS accueillent normalement des personnes au chômage ou dans une situation de précarité, un nouveau public vient frapper à leurs portes. "Les classes moyennes ont aussi du mal à s'en sortir. Déjà durant la période covid, et cherchent actuellement à connaître leurs droits auprès de nos services".

Du côté de Frasnes-lez-Anvaing, le Président Valéry Gosselain, ne possède, à ce jour, pas de chiffres précis. Cependant, il n'hésite pas à partager son sentiment. "Il n'y a pas d'explosion de demandes, elles se maintiennent. Toutefois, nous redoutons le dernier trimestre, où la population va vouloir remplir sa cuve à mazout dont les prix ont explosé. C'est certainement à cette période que nous allons ressentir de plein fouet la difficulté des ménages et qu'ils vont se poser des questions".

De même qu'à Ath, Valéry Gosselain observe de nouveaux publics. "Je ne sais pas comment un couple de travailleurs peut encore s'en sortir. Par ailleurs, certains d'entre eux viennent nous solliciter mais cela reste minoritaire pour l'instant. Nous restons surpris de l'accroissement considérable des retards de factures d'eau. Ce nombre a quadruplé mais je ne sais pas s'il faut l'imputer à la crise économique. L'eau est mise de côté car les sanctions sont moindres".