La N42 est en réfection à l'entrée de Grammont

Cette semaine, l'Agence (flamande) des routes et de la circulation a entamé des travaux le long de la N42 (Groteweg) à Grammont. "Le revêtement sera entièrement renouvelé pour plus de sécurité et un meilleur confort. L'entrepreneur travaillera en différentes phases pour limiter au maximum les nuisances. Les travaux dureront deux semaines et seront réalisés volontairement pendant une période plus calme (vacances d'été)."

Ces travaux sont effectués sur une distance d'un kilomètre et demi. "Les pistes cyclables en béton le long des deux côtés de la route seront également recouvertes d'asphalte. L'entrepreneur travaillera d'Aveve jusqu'à l'intersection avec la Donkerstraat."

Les travaux doivent normalement se prolonger dureront deux semaines et seront donc terminés fin août. La Groteweg (N42) est complètement fermée à toute circulation entre l’Aveve et l’intersection avec la Donkerstraat. Des déviations de la circulation sont organisées dans les deux sens via Donkerstraat, Pastorijstraat, Watermolenstraat et Oudenaardestraat (N493).

Le transport lourd (+7,5 tonnes) est dévié vers Brakel et de là via la N8 vers Audenarde et la N60 vers Renaix (et donc vers Renaix au départ de Lessines). Les cyclistes sont déviés via les Donkerstraat, Pastorijstraat, Kanokkendries, Zarlardingestraat et Hogeweg.