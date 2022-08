L'état de la N60 à Anvaing se dégrade encore ...

Des nids-de-poule et toujours des nids-de-poule, la saga de la N60 à Anvaing se poursuit. Une autre partie de cette route très fréquentée par les automobilistes se dégrade et aucune signalisation n'est mise en évidence afin que les conducteurs venant de Leuze fassent preuve de vigilance. Déjà interrogé à plusieurs reprises, le SPW avait indiqué que : "Les agents sont mobilisés sur nos routes afin de constater les nids-de-poule ou autres dégradations qui mettent en péril la sécurité des automobilistes".

"Quand c'est nécessaire et urgent, nos équipes interviennent le plus rapidement possible", avait précisé Sarah Pierre, porte-parole du SPW. Jean-Luc Crucke, ancien mayeur de l'entité, avait déjà interpellé à plusieurs reprises, le ministre de la Mobilité, Philippe Henry, concernant l'état pitoyable de la N60. "Combien de temps faudra-t-il pour que l'on transforme cette route, qui n'en est plus une, car elle ressemble plus à un champ de mines", avait déclaré Jean-Luc Crucke. "Evitons d'atterrir, c'est le cas de le dire, en matière de routes, dans le Guinness Book. Je sais que ce n'est pas la seule route, mais, modestement, je peux vous dire qu'elle me semble pouvoir bénéficier d'un traitement prioritaire".

"Vous avez tout à fait raison de constater l'état de dégradation importante", avait répondu le ministre Henry. "En général, ces dégradations sont liées aux charrois de poids lourds et aux conditions météorologiques. En termes de budget disponible, nous n'avons pas, malheureusement, de lignes budgétaires très conséquentes qui permettraient de prendre en charge les travaux d'urgences de manière générale. Ce qui est prévu, ce sont seulement les budgets annuels d'entretien ou alors les travaux qui sont prévus à l'intérieur du plan Infrastructures".

Bien que la situation de la N60 reste à ce jour problématique dans tous les sens du terme, les habitués de cette route doivent garder l’œil ouvert afin d'éviter les actuels nids-de-poule et peut-être les prochains...