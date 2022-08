Enghien: une pétition lancée pour une collecte des déchets ménagers une fois par semaine

C'est à travers une pétition qui rassemble déjà 370 signatures que Michèle revendique une commune plus propre. Pour cette habitante d'Enghien et bien d'autres, un ramassage des poubelles vertes (ordures ménagères) tous les 15 jours reste insuffisant. "Auparavant, nos poubelles étaient collectées chaque semaine. Actuellement, ce n'est plus que deux fois pas mois. Cette situation est contraignante pour de nombreux ménages surtout en cette période de fortes chaleurs où les odeurs sont d'autant plus présentes", confie Michèle.

"Il y a de plus en plus de détritus qui jonchent les rues et les petites poubelles installées à quelques endroits de la commune se voient être remplies et débordantes", poursuit la riveraine. "Les rats se font également un plaisir à visiter notre ville".

Avec cette pétition, Michèle espère de tout coeur le retour du ramassage des poubelles vertes toutes les semaines. "L'hygiène est à notre époque primordiale". Lorsque la pétition atteindra les 500 signatures, l'Enghiennoise n'hésitera pas à la faire parvenir aux autorités communales.

N'ayant pas obtenu de réponse au niveau de la Ville, notre rédaction s'est redirigée vers l'intercommunale Ipalle. "C'est un choix qui relève de la commune et non de notre part", indique Nathalie Remy, chargée de communication pour Ipalle. "Cela ne date pas d'hier. Cette décision a été prise il y a environ deux ans en même temps que l'arrivée des PAV (points d'apport volontaire)".

Pour rappel, il s'agit de conteneurs enterrés placés dans l’espace public, destinés à recevoir les verres d'emballage, les déchets organiques de cuisine, les déchets ménagers résiduels ou les PMC. Ces points de collecte sont accessibles 7 jours sur 7, de 6h à 22h.

En mai dernier, le bourgmestre d'Enghien, Olivier Saint-Amand (Ecolo) avait indiqué à nos confrères de La Nouvelle Gazette que: "depuis un passage aux PAV, la quantité totale de déchets avait diminué de 19 %". Avec 16 PAV installés sur l'ensemble de l'entité, les collectes en porte-à-porte ont fortement diminué selon Ipalle notamment, dû à la forte fréquentation des PAV. "Les retours restent positifs et la population semble pour l'instant conquise d'un ramassage tous les 15 jours".