Fortes chaleurs: comment le parc Pairi Daiza veille sur les visiteurs et les animaux

Le soleil ne fera que briller tout au long de la semaine sur l'ensemble de notre pays et les températures ne cesseront de grimper. Le thermomètre affichera d'ailleurs 35 degrés vendredi. Durant ces fortes chaleurs, nous ne sommes pas les seuls à souffrir et à espérer un peu de fraîcheur...

Au sein du parc Pairi Daiza, les protégés bénéficient ces jours-ci de mesures spéciales pour contrer les effets des fortes chaleurs que nous connaissons. "L'attention est portée sur le bien-être des animaux et des visiteurs", explique Claire Gilissen, porte-parole du parc. Ainsi, des douches supplémentaires sont proposées aux oiseaux, aux grands et petits mammifères, des en-cas glacés sont aussi proposés aux animaux, les fruits et de légumes gorgés d'eau sont aussi privilégiés, les animaux font aussi l'objet d'une surveillance accrue de la part de leurs soigneurs. Courant du mois de juillet, le parc animalier de Brugelette avait déjà pris des initiatives supplémentaires pour garantir le bien-être des visiteurs et des 7000 animaux.

En période chaude comme tout au long de l’année, les animaux hébergés à Pairi Daiza ont l'occasion de se déplacer dans des endroits ombragés, ventilés, ou réfrigérés. C'est le cas par exemple des 5 pandas géants qui bénéficient de grottes avec air conditionné ou des 4 ours blancs qui ont accès à des bassins réfrigérés ainsi qu’à une grotte de glace. Les installations conçues par Pairi Daiza pour l’accueil des ours blancs sont d’ailleurs parmi les plus complètes et les plus spacieuses au monde. Pour les 6 morses, la température des 2 bassins ne dépasse pas les 14°c. Et pour les 3 espèces de manchots (manchots papous, manchots royaux et gorfous sauteurs) résidant dans la grotte aux manchots, l’eau est maintenue à 4°c. Ces températures correspondent aux besoins physiologiques de chaque espèce.

Vigilance aussi pour les visiteurs

Dans ses 75 hectares de jardins, Pairi Daiza offre des espaces diversifiés : extérieur et intérieur, ombragés ou exposés. Les visiteurs peuvent donc trouver facilement de très nombreux endroits ombragés et couverts. Dans la Terre du Froid, les galeries soutterraines où l’on peut observer les ours blancs, les morses et l’exposition contre le réchauffement climatique sont particulièrement rafraîchissantes. La grotte réfrigérée des manchots est aussi un must en cette période. Dans cet espace de 850 m², la température est maintenue en permanence à maximum 7 degrés.

"Nous espérons que les visiteurs respecterons les règles de base et se muniront d'accessoires pour se protéger du soleil. Les secouristes restent également prêts à intervenir en cas d'urgence". Enfin, afin de prendre soin de ses visiteurs, en ces périodes très chaudes, Pairi Daiza a installé des brumisateurs dans le village Viking de la Terre du Froid.